Aluminiowa belka w opryskiwaczu pozwala na zwiększenie szerokości roboczej. For. CNH

Koncern CNH ogłosił, że przejmuje firmę Specialty, największego w Ameryce Północnej producenta aluminiowych belek do opryskiwaczy.

Firma Specialty (Specialty Enterprises LLC) z siedzibą w Wautoma w stanie Wisconsin (USA) dostarczała aluminiowe belki do opryskiwaczy do dużej części amerykańskich producentów tego typu maszyn. Jednym z jej klientów była także firma Miller należąca od roku 2014 do koncernu CNH. Stosowała ona belki aluminiowe w opryskiwaczach Guardian.

New Holland stosuje belki aluminiowe w opryskiwaczach Miller należacych do koncernu CNH. Fot. CNH

Firma Specialty nie poinformowała czy po zmianie właściciela będzie kontynuowała współpracę z innymi niż CNH producentami opryskiwaczy. Warto podkreślić, że w Ameryce Północnej duża część opryskiwaczy nadal ma belki wykonane ze stali, co ogranicza ich szerokość roboczą. Tak więc zakup producenta belek aluminiowych być może pozwoli koncernowi CNH na zostanie liderem w tym zakresie.