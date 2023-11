Obecnie produkowane New Holland Boomer pokazywane na targach TSW w Nadarzynie, fot. K.Pawlowski

Tajemnicą poliszynela jest to, że ciągniki kompaktowe serii Boomer marki New Holland są w całości produkowane przez koreańskie przedsiębiorstwo LS Tractor, wywodzące się z koncernu LG. Wczoraj CNH Industrial potwierdził, że współpraca będzie rozszerzana i kontynuowana.

Popularne w Polsce ciągniki kompaktowe i sadownicze serii Boomer w całości są produkowane w Korei Południowej przez LS Tractor. Współpraca obu firm nie jest niczym dziwnym. Podobnie robią także inne wiodące na rynku przedsiębiorstwa, np. John Deere w zakresie małych traktorków współpracuje z japońskim Yanmarem, a sadownicze ciągniki takich firm jak np. Claas, Valtra czy Massey Ferguson są produkowane w Rovigo we Włoszech w zakładach Carraro.

CNH Industrial podpisuje umowę z LS Tractor

Wczoraj, 8 listopada, CNH Industrial ogłosił zamiar rozszerzenia swojej wieloletniej współpracy z LS Tractor. W związku z tym podpisany został protokół ustaleń i umowa o współpracy technicznej, które mają na celu rozszerzenie obecnej współpracy z Koreańczykami i dostarczenie rozszerzonej oferty produktów i wzmocnienia pozycji CNH w segmencie ciągników kompaktowych.

Ciągniki LS Tractor są dostępne na polskim rynku. Na zdjęciu najnowszy model w portfolio polskiego oddziału - LS XU6168, fot. ArT

LS Tractor długoletnim partnerem CNH

Według umowy produkcja ciągników kompaktowych zlokalizowana będzie w zakładzie produkcyjnym CNH w Greater Noida w Indiach oraz zakładzie LS Tractor w Korei Południowej. Dzięki temu koncern wykorzysta swoje możliwości produkcyjne oraz podzespoły i inżynierię LS Tractor, co powinno przyspieszyć wprowadzanie produktów na rynek i dostarczanie nowych rozwiązań.

LS Tractor to nie tylko koreańskie ciągniki w ofercie New Holland, ale także dystrybutor komercyjny marki New Holland Agriculture w Korei Południowej. Współpraca obu firm ma długą historię, sięgającą ponad czterdzieści lat.

Warto wspomnieć, że historia fabryki LS zaczyna się od współpracy z FiatAgri, czyli z bezpośrednim poprzednikiem New Holland. Dokładnie w 1977 r. KHIC (Korea Heavy Industries & Construction Co. - dziś znane jako Doosan) we współpracy z FiatAgri rozpoczęło produkcję ciągników w miejscowości Gunpo. Od 1983 r. właścicielem działu rolniczego KHIC zostało dobrze znane w Polsce lat 90. Ze swoich sprzętów RTV przedsiębiorstwo Goldstar, które w 1995 r. zmieniło się w LG Corporation.

LS MT3.40 dostępny od ręki w polskiej dystrybucji, fot. K.Pawłowski

W portfolio grupy LG, oprócz dobrze znanego na polskim rynku sprzętu RTV i AGD, są także tworzywa sztuczne, przemysł chemiczny, elektroniczny i wiele innych. W 2003 r. z grupy LG wyodrębniła się firma LS Group, w tym także produkujący traktory oddział LS Mtron. Powstała spółka jest nadal zależna od LG, ale działa na własny rachunek. Produkty LS Tractor są dostępne w USA, Chinach, Ameryce Łacińskiej i Azji. W Polsce koreańskie maszyny są obecne pod własną marką, a oferta ogranicza się do ciągników lekkich, o mocy do ok. 60 - 70 KM.