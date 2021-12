New Holland Straddle Tractor Concept - przyszłość elitarnych winnic?

Czy takie ciągniki będą jeździły w winnicach np. Szampanii? New Holland zaprezentował podczas targów Sitevi 2021 New Holland innowacyjny Straddle Tractor Concept, zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia wysokich wymagań związanych z uprawą winorośli w wąskich winnicach.

Jak podaje New Holland, Straddle Tractor Concept (koncepcyjny ciągnik bramowy) został zaprojektowany specjalnie w celu spełnienia wysokich wymagań związanych z uprawą winorośli w wąskich winnicach, typowych dla regionów uprawy win klasy premium: Szampanii, Médoc i Burgundii.

Tamtejsze przedsiębiorstwa produkują duże ilości wysokiej jakości wina, z winogron uprawianych w rzędach o szerokości poniżej pół metra, często na stromych zboczach i w winnicach ulokowanych na niewielkim obszarze. W takich warunkach winogrona zbierane są ręcznie, a większość prac związanych z utrzymaniem winnic wykonywana jest za pośrednictwem ciągnika pracującego ponad rzędami.

Opracowany przez New Hollanda traktor bramowy ma sprostać wyzwaniom związanym z pracą w tak wąskich rzędach i trudnych warunkach.

Sam wygląd maszyny - cóż - na pewno zupełnie nietuzinkowy. Nic w tym dziwnego, bo w przy pracach nad konceptem New Holland współpracował z biurem projektowym Pinifarina. Kształty - przede wszystkim kabiny - są zorientowane na wysoki komfort i poziom bezpieczeństwa. Maszyna jest przygotowana do zastosowania elektrycznego napędu.

Jak zapewnia włoski producent, wnętrze kabiny oferuje niezwykle komfortowe środowisko pracy. Wykorzystanie drewna nadaje kabinie komfortowego, luksusowego wyglądu i ponownie odwołuje się do działalności gospodarstw prowadzących winnice, nawiązując do drewna, z którego wykonane są beczki wina.

Co więcej...? No cóż, na razie New Holland nie podaje żadnych mniej czy bardziej szczegółowych informacji technicznych. Czy koncept ujrzy światło dzienne w produkcji, a jeśli tak to w jakiej ostatecznej formie? Przyszłość pokaże.