New Holland świętuje 60-lecie swojej pierwszej sieczkarni samojezdnej

Mija właśnie 60 lat, gdy na pola wjechała pierwsza samojezdna sieczkarnia samobieżna New Holland.

Ten jubileusz New Holland uczci specjalną edycją obejmującą wszystkie jednostki produkowane na następny sezon. Maszyny będą miały charakterystyczne jubileuszowe kolory oraz specjalną naklejkę „60th Anniversary” ze srebrną wstęgą i srebrnym liściem. Mają one symbolizować nie tylko zaawansowane technologie, ale także ich wyjątkowe osiągi.

Edycja specjalna jubileuszowych sieczkarni samojezdnych New Holland FR Forage Cruiser będzie się charakteryzować także innymi wyjątkowymi zaletami. Między innymi występującym w standardzie systemem MyPLM®Connect oraz gwarancją UpTime, w zależności od rynku.

New Holland FR 920 sieczkarnia samobieżna fot. New Holland

Marka New Holland świętuje tę rocznicę, organizuje również serię pokazów, która obejmie główne europejskie rynki sieczkarni samojezdnych, w tym Belgię, Czechy, Francję, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Holandię i Wielką Brytanię.

- Przez ostatnie 60 lat sieczkarnie samjezdne marki New Holland nieustannie przesuwały granice wydajności, dostarczając najwyższej jakości kiszonkę spełniającą najbardziej wygórowane wymagania hodowców bydła - mówi Henrik Aaskov Hansen, Global Product Manager sieczkarni samobieżnych New Holland.

- Nasze sieczkarnie FR Forage Cruiser okazały się również nieocenionym atutem w produkcji biomasy, która szybko rozwija się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na paliwa przyjazne środowisku - dodaje.

New Holland FR Forage Cruiser: najwyższa wszechstronność, wydajność i jakość plonów

Sprawdzone rozwiązania Power Cruise™ gwarantują najwyższą wydajność na polach o różnej gęstości upraw, a nowoczesne zespoły żniwne tną trawy, kukurydzę i całe rośliny. Dzięki takim funkcjom jak technologia HydroLoc™ zapewnia się stałą długość sieczki niezależnie od rodzaju uprawy i zmian obciążenia. Mocna głowica tnąca gwarantuje szeroką gamę konfiguracji - od konwencjonalnej lub rozdrobnionej kiszonki po biomasę.

Sieczkarnia samobieżna New Holland FR z jubileuszowym logo fot. New Holland

Sieczkarnia samojezdna FR Forage Cruiser jest wyposażona w MyPLM Connect, system telematyczny marki New Holland. Umożliwia on rolnikowi stały kontakt z maszyną, a także wysyłanie i odbieranie w czasie rzeczywistym informacji, które pomagają w bardziej wydajnej, produktywnej i rentownej pracy maszyny.

- Nowe rozwiązania technologiczne zastosowane w aktualnym modelu

FR Forage Cruiser umożliwiają operatorowi sterowanie szerokim zakresem parametrów maszyny w celu zwiększenia jakości kiszonki. Niezależnie od tego, czy ścinamy paszę dla zwierząt hodowlanych, czy biomasę z różnych upraw do zastosowań biogazowych, sieczkarnia FR Forage Cruiser to dla naszych klientów wsparcie za sprawą optymalnej jakości rozdrabniania w przypadku wszystkich rodzajów produkcji - powiedział Florian Schmitt, Europe Product Marketing Manager sieczkarni samobieżnych New Holland.