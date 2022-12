Specjalistyczny ciągnik New Holland T4.120 F nowej generacji zdobył tytuł "Best of Specialized" w konkursie Tractor of the Year 2023. fot. K.Pawłowski

Silnik i zaawansowana hydraulika zapakowane w wyjątkowo kompaktowy, niewysoki ciągnik z nową maską, według marki New Holland wprowadza przełom w sektorze ciągników specjalistycznych.

Firma New Holland Agriculture odnowiła i rozszerzyła swoją ofertę ciągników specjalistycznych, umacniając tym pozycję lidera w sektorze dzięki nowej generacji serii T4 F/N/V. Są to najnowsze produkty wprowadzone na rynek w ofercie.

Ciągnik New Holland T4.120 F został uznany za "Best of Specialized" w konkursie Tractor of the Year 2023 Awards - tytuł, nadany przez jury złożone z europejskich dziennikarzy specjalizujących się w mechanizacji rolnictwa.

− Ta prestiżowa nagroda po raz kolejny potwierdza, że New Holland jest liderem w segmencie ciągników specjalistycznych. Od siedmiu dekad pozostajemy w czołówce tego sektora, stale wprowadzając innowacje, ulepszając i rozszerzając naszą wyjątkowo szeroką ofertę, aby sprostać najbardziej wyspecjalizowanym wymaganiom naszych klientów. Ten najnowszy tytuł "Best of Specialized" jest świadectwem wieloletniej pracy i poświęcenia w tym ważnym segmencie, szczególnie w Europie. Chciałbym pogratulować i podziękować wszystkim zespołom zaangażowanym w rozwój tego ciągnika, szczególnie w fabryce Jesi i inżynierii w Modenie we Włoszech − powiedział Carlo Lambro, prezes marki New Holland.

New Holland T4 nowej generacji F/N/V

Nowa seria T4 F/N/V spełnia normy emisji spalin Stage V, dzięki nowym silnikom F5C i układowi oczyszczania spalin, które zapewniają większą moc i moment obrotowy. Model 80 z dolnej części gamy jest wyposażony w 3,4-litrowy, 2-zaworowy silnik z układem oczyszczania spalin z DOC i DPF, który nie wymaga AdBlue, co ma sprawić, że ciągnik będzie tańszy w eksploatacji.

Pozostałe modele w gamie wyposażone są w 3,6-litrowy, 4-zaworowy silnik i kompaktowy układ oczyszczania spalin HI-eSCR2 z DOC i SCRoF .

New Holland T4 ma zapewniać większy komfort, moc, produktywność i wydajność. fot. K.Pawłowski

Nowy model, T4.120 V/N/F zapewnia moc do 88 kW / 118 KM.

Legendarna zwrotność tej specjalistycznej serii jest dodatkowo zwiększona przez nową maskę, która została całkowicie przeprojektowana, aby obniżyć wysokość maski w segmencie w wersji Specialty. Układ silnika został całkowicie przeprojektowany, aby nowa maska wygodnie mieściła kompletny układ oczyszczania spalin.

Układ hydrauliczny wersji ROPS został zmodernizowany - wyposażony jest w nowe pompy hydrauliczne o wydajności 100 l/min. i do 5 par zdalnych wyjść hydraulicznych o mocy przekraczającej i swobodnym przepływie, a także ma wydajność wymaganą do jednoczesnej pracy wielu narzędzi. Nowy czujnik obciążenia HPL zmniejsza zużycie paliwa i zmniejsza przegrzanie oleju.

Komfort operatora w wersji z konstrukcją ROPS został dodatkowo zwiększony dzięki większej przestrzeni, szerszym fotelom, nowym i intuicyjnym elementom sterującym oraz czytelnej desce rozdzielczej.

Kabina T4 F/N/V została całkowicie przeprojektowana od podstaw, wykorzystując w pełni doświadczenie zdobyte podczas opracowywania opatentowanej kabiny New Holland Blue Cab 4.

Ciągnik New Holland T4.120 F został uznany za

Nowa koncepcja projektowa pod względem komfortu i ergonomi, została stworzona na podstawie opinii klientów. W kabinie wprowadzono standardową płaską podłogę oraz funkcje z kabin o większej mocy New Holland. Obejmują one nowy wielofunkcyjny wyświetlacz VIS umieszczony nad deską rozdzielczą, który dostarcza informacji na żywo o ciągniku i ułatwia intuicyjne ustawianie funkcji dzięki enkoderowi. Komfort dodatkowo zwiększa amortyzowana oś przednia, która zapewnia płynną jazdę.

Nowa szyba przednia w połączeniu z niską maską zapewnia klientom najlepszą, wg. producenta, widoczność na rynku.

Interfejs człowiek-maszyna w kabinie został całkowicie odnowiony dzięki najbardziej zaawansowanym funkcjom New Holland i jest gotowy do integracji najnowszych systemów PLM i technologii rolnictwa 4.0.