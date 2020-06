New Holland T5.140 AutoCommand. Jak to działa?

Bezstopniowa skrzynia biegów w klasie ciągników kompaktowych nie zdarza się zbyt często. Tymczasem grono zwolenników tego typu przekładni stale rośnie. Uczestniczyliśmy w krótkim pokazie, by w praktyce zobaczyć jak AutoCommand działa w nowej serii ciągników New Holland T5.

Można powiedzieć, że rodzina ciągników T5 AutoCommand nie jest liczna, ale na pewno jest efektowna (efektywna również). W skład tej serii wchodzą cztery modele T5.110, T5.120, T5.130 i T5.140. Na pokaz firma New Holland Polska i Agros Wrońscy przygotowała najmocniejszego z nich - T5.140 AutoCommand (140 KM) i to w topowej wersji BluePower, która charakteryzuje się najwyższym standardem wyposażenia i charakterystycznym lakierowaniem.

Pokaz był dość krótki więc naszą uwagę skupiliśmy przede wszystkim na ocenie pracy bezstopniowej przekładni Auto Command. Oczywiście, nie jest to zupełnie nowe rozwiązanie gdyż w większych modelach firma New Holland wprowadziła je już 12 lat temu.

Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że od strony użytkowej jest to najbardziej wszechstronny i wygodny w obsłudze typ skrzyni biegów. Jeśli ktoś uważa inaczej to prawdopodobnie nigdy nie miał kontaktu z tego typu przekładniami. Praktyka pokazuje, że jeśli ktoś już zasmakował takiego rozwiązani,a to nie chce już wracać do innych przekładnia. Teraz również klienci zainteresowani mniejszymi ciągnikami New Hollanda mogą również spróbować jazdy AutoCommandem.

Warto jeszcze wspomnieć, że seria T5 AutoCommand to nie dotychczasowa T5-tka z nową przekładnią. Inny jest m.in. rozstaw osi, ale też kabina. W efekcie model T5.140 Auto Command to już „kawał ciągnika”, który na pokazie współpracował z dużym pługiem 4-skibowym New Holland.

Co można powiedzieć o pracy przekładni? No cóż, można ją tylko wychwalać. Auto Command do minimum ogranicza pracę operatora, który po początkowych ustawieniach właściwie kontroluje prędkość i kierunek jazdy za pomocą wychylenia dźwigni CommandGrip na podłokietniku Side Winder.

Można skorzystać z 4 trybów pracy przekładni AutoCommand: ręcznego, automatycznego, tempomatu i Trybu WOM. W trybie automatycznym przekładnia sama zmienia prędkość obrotową silnika i ustawienia przekładni tak, żeby utrzymać określoną prędkość. W trybie ręcznym prędkość jazdy zależy od stopnia wychylenia dźwigni, przy czym maksymalną prędkość można wybrać z trzech granicznych ustawionych na komputerze.

Od strony technicznej bezstopniowa przekładnia Auto Command to połączenie przekładni hydrostatycznej, planetarnej i przekładni mechanicznej (dwa biegi do przodu i jeden do tyłu).

W czasie jazdy przekładnia robi bardzo dobre wrażenie, jest łatwa w ustawieniach i co ważne pozwala na jazdę od 0 do maksymalnej prędkości bez przełączania zakresów.

Ponadto ważne jest to, że przekładnia bezstopniowa w T5 pracuje bardzo cicho, właściwie w kabinie słychać tylko pracę silnika – w przypadku prostszych przekładni użytkownicy czasami skarżą się na nieco głośniejszą ich pracę.

Właściwie jedynym minusem przekładni Auto Command to wyższa cena. Czy jest ona do zaakceptowania dla użytkownika klasy kompaktowej? Na skalę masowa na pewno nie, ale dla wybranych użytkowników będzie to na pewno bardzo interesująca propozycja. Nie ma wątpliwości, że wybór tej przekładni w połączenie z tak wysokim standardem wyposażenia jak BluePower czyni z New Hollanda T5 AC naprawdę niezwykle wydajny i komfortowy ciągnik.

Na koniec warto jeszcze dodać, że w przypadku firmy New Holland potencjalny użytkownik ciągnika z przekładnią bezstopniowa może liczyć na dostęp do wszystkich części i możliwość częściowej naprawy przekładni. W przypadku np. popularnych skrzyń Vario koncernu AGCO wciąż producent rekomenduje tylko wymianę całej przekładni na regenerowaną fabrycznie.