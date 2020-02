New Holland T5 AutoCommand w wersji BluePower

Przekładnie bezstopniowe wkraczają do ciągników New Hollanda w coraz niższych zakresach mocy. Podczas targów Mazurskie Agro Show 2020 przyjrzeliśmy się bliżej ciągnikowi New Holland T5.140, który "wystąpił" w wersji specjalnej BluePower.

Kompaktowy ciągnik z dużymi możliwościami - zobaczcie, jak wygląda nowy ciągnik New Holland T5 AutoCommand. Wkrótce można spodziewać się kolejnej nowości: T5 DynamicCommand.