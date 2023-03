New Holland T5S - co oferuje i ile kosztuje? fot. Tomasz Kuchta

New Holland na targi Agrotech 2023 do Kielc przywiózł wiele wielkogabarytowych maszyn, jednak w centrum stoiska znajdował się ciągnik T5.100S o mocy 100 KM. Jest to przede wszystkim prosty, mechaniczny traktor, mający na swoim pokładzie niewiele elektroniki. Na ile został wyceniony?

Z relacji przedstawicieli New Hollanda wynika, iż ciągnik ten ma duże szanse na stanie się hitem sprzedażowym. Tym bardziej, iż zastąpił dobrze znany na rynku model TD5, przez lata utrzymujący się w ścisłym top3 jeśli chodzi o ilość sprzedawanych ciągników przez firmę.

Dla ceniących sobie prostotę

Po raz pierwszy seria T5S została zaprezentowana kilka miesięcy temu, jednak to właśnie teraz do dealerów docierają pierwsze zamówione egzemplarze tego ciągnika.

Maksymalny udźwig tylnego podnośnika wynosi 4,4 t fot. Tomasz Kuchta

W tej serii znajdziemy dwa modele: T5.90S oraz T5.100S, o mocach odpowiednio 90 i 100 KM. Za napęd odpowiada 4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik produkcji FPT o pojemności 3,6 l. Jak podkreśla Kamil Deląg, specjalista ds. produktu w New Holland Polska, generuje on maksymalny moment obrotowy 450 Nm już przy 1300 obr./min, co powinno skutkować niższym zużyciem paliwa.

Przekładnia Power Shuttle ze sprzęgłem w kąpieli olejowej oferuje 4 biegi główne w 3 zakresach, co daje nam 12 przełożeń w obu kierunkach przy prędkości maksymalnej sięgającej 40 km/h. Całość dopełnia rewers hydrauliczny umożliwiający zmianę kierunku jazdy bez wciśnięcia pedału sprzęgła nożnego.

Zdaniem Kamila Deląga z New Holland Polska, seria T5S ma sporo atutów, które mogą uczynić go hitem sprzedażowym fot. Tomasz Kuchta

W standardzie znajdziemy dwie pary wyjść hydraulicznych, pompę o wydajności 64 l/min. tylko do obsługi hydrauliki zewnętrznej, bowiem na pokładzie jest także dodatkowa pompa do wspomagania układu kierowniczego. W ramach opcji możemy wybrać pompę o wydatku 82 l/min., co powinno lepiej sprawdzić się przy pracy chociażby z ładowaczem czołowym.

- My, jako New Holland staramy się iść dwutorowo, by równocześnie mieć w ofercie rozwiązania dla rolników z zupełnie różnym budżetem. Dla przykładu w serii T5 możemy zamówić model T5 Utility Dual Command z półbiegami oraz z elektrycznie sterowanym podnośnikiem, czy T5 Electro Command, gdzie mogą być zastosowane zawory hydrauliczne sterowane elektrycznie, amortyzacja kabiny, przedniej osi. Równocześnie oferujemy także np. prostszy T5S – dodaje Deląg.

New Holland T5S – co oferuje I ile kosztuje?

W ramach wyposażenia standardowego producent wyposażył ciągniki serii T5S m.in. w klimatyzację, ogrzewanie, fotel amortyzowany mechanicznie, okno dachowe oraz dolną belkę polową o maksymalnym dopuszczalnym nacisku wynoszącym 1,5 t, a także wzmocniony zaczep suwany w szynie.

Załączanie przedniego napędu, czy chociażby blokady mechanizmu różnicowego, odbywają się elektrohydraulicznie - są uruchamiane przyciskami.

Traktor nie jest jednak wyposażony w zewnętrzny układ pneumatyczny. Jeśli chcielibyśmy zdecydować się na tę opcję, wówczas należy dopłacić ok. 20 tys. zł.

Wnętrze ciągników serii T5S jest bardzo proste. Plus za dobrą widoczność w każdym kierunku fot. Tomasz Kuchta

Tak skonfigurowany ciągnik jest wyceniony na 220 tys. zł netto, a czas oczekiwania na jego wyprodukowanie przy indywidualnym zamówieniu wynosi ok. 5-6 miesięcy.

Równocześnie pierwsze ciągniki zamawiane przez dealerów są aktualnie do nich dostarczane, dlatego też istnieje możliwość zakupu traktora bez zwłoki związanej z czasem produkcji.

Warto jeszcze wspomnieć, iż ciągniki New Holland serii T5S produkowane są w Turcji.

- Ciągnik bardzo podoba się naszym klientom – duże drzwi, szerokie szyby, dobra widoczność z pozycji operatora to jego niewątpliwe atuty. Na rynku w tym segmencie ciężko będzie komuś znaleźć konkurencyjny traktor, który oferował będzie tyle samo w podobnej cenie – podsumowuje Kamil Deląg, specjalista ds. produktu w New Holland Polska.