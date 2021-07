New Holland T6.160 - teraz również ze skrzynią Dynamic Command

Popularny ciągnik New Holland T6.160 od tego lata jest dostępny z przekładnią Dynamic Command. Przekładnia do tej pory była dostępna w innych modelach i cieszy się bardzo dobrą opinią wśród użytkowników. W porównaniu do standardowej skrzyni powershift pozwala wejść na zupełnie inny komfort jazdy i efektywność pracy.

Dynamic Command to przekładnia dwusprzęgłowa; oferuje 3 tryby pracy: manualny, automatyczny (polowy i transportowy) oraz GSM II.

GSM II - ustalana jest docelowa prędkość do której ciągnik będzie dążył i dopasuje automatycznie obroty silnika i przełożenie w zależności od priorytetu ustawionego przez operatora: ekonomiczny lub pełna moc.

Traktor może być wyposażony w automatyczne prowadzenie oraz system HTS II umożliwiający ustawienie sekwencji czynności na uwrociach.

Ciągnik jest wyposażony w silnik o mocy 135 KM, 6-cylindrowy o poj. 6,7 l.

Traktor jest dostępny w wersji wyposażenia BluePower.

Cena ciągnika T6.160 Dynamic Command: 280-320 tys. zł netto.