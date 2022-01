New Holland T6.180 na biogaz sprzedaje się hurtowo

Metanowa rewolucja promowana przez New Holland stała się faktem, a dealerzy marki przecierają oczy ze zdumienia, bo ciągniki na biogaz sprzedają się hurtowo.

- Dzień dobry, czy są T6.180 Methan? Tak? To poproszę 15 sztuk - takie zamówienie złożyła u niemieckiego importera firma New-Tec i właśnie odebrała nowe ciągniki zasilane ekologicznym biogazem. Nic w tym dziwnego, bo w Niemczech istnieje 10 000 instalacji wytwarzających metan.

Idea zasilania silników spalinowych różnymi rodzajami gazów zawierających wysokoenergetyczny metan jest stara jak sama motoryzacja. Już prawie sto lat temu sterowce Zeppelin napędzane były 12-cylindrowymi silnikami Maybach zasilanymi blaugazem zawierającym metan i nikt nie miał wątpliwości co do przydatności takiego rozwiązania.

Metanowa (r)ewolucja NH

Od wielu lat inżynierowie New Holland pracują nad systemami związanymi z zasilaniem silników ogólnie dostępnym metanem. Prototyp takiego ciągnika powstał już w 2013 r,. a pokazywany na wystawach rolniczych od 2017 r. futurystyczny NH Methan Power wywołał niemałe zainteresowanie nie tylko zwiedzających.

New Holland postawił jednak na bardziej przyziemne rozwiązania i do dealerów trafił właśnie długo oczekiwany ciągnik oparty o znaną już doskonale serię T6. Główne, poza zasilaniem, różnice między dieslowską a metanową wersją to oczywiście zbiorniki biogazu, które znalazły się w miejscu zbiorników na ON. Opcjonalnie dostępny jest też charakterystyczny przedni zbiornik, który nie jest zdejmowany. Jego zastosowanie wydłuża zasięg ciągnika i jest przydatne tam, gdzie nie korzystamy z przedniego TUZ i WOM.



Silnik zastosowany w metanowej wersji T6.180 to 6,7-litrowy FPT Industrial o mocy maksymalnej 175 KM. Nie ma on systemu recyrkulacji i oczyszczania spalin oraz filtra cząstek stałych, jedynie 3-drożny konwerter katalityczny.

Trzeba tu przypomnieć, że FPT ma ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji silników ciężarówek zasilanych gazem ziemnym, a produkcja takich silników przekroczyła już 50 000 sztuk.

Zainteresowanie ciągnikami zasilanymi paliwem alternatywnym na Zachodzie jest duże, co można wytłumaczyć tym, że klienci są gotowi sporo dopłacić, żeby ich ciągniki były przyjazne środowisku. Wiele ciągników pracuje także na usługach w miastach i tu zawierane umowy jasno wskazują, że sprzęt musi posiadać napęd alternatywny do spalinowego.

Polską cenę ciągnika T6.180 z napędem gazowym poznamy już niedługo, bo ciągnik ma mieć u nas premierę tej wiosny, jednak w Niemczech jest ona zbliżona do standardowej wersji z silnikiem diesla.