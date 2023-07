Zobacz galerię

Ciągnik New Holland T6180 Methane Power, mimo iż w ofercie tego producenta jest już od dwóch lat, w naszym kraju to ciągle ciekawostka. W Polsce aktualnie są tylko dwie takie maszyny, będące w posiadaniu dilerów tej marki.

Na taki stan rzeczy na pewno wpływ ma bardzo mała ilość biogazowni w naszym kraju, a także słabo rozwinięta sieć stacji do tankowania CNG.

Tylko dwa ciągniki New Holland T6 Methane Power w Polsce

Jeden z dwóch ciągników New Holland T6 Methane Power mieliśmy okazję obejrzeć i zobaczyć w trakcie pracy na pokazie zorganizowanym przez Agros-Wrońskich we wsi Antonina.

– Jest to w tej chwili jeden z dwóch ciągników w Polsce. Maszyna napędzana jest gazem CNG, czyli skompresowanym gazem ziemnym. Ten, umieszczony z przodu charakterystyczny zbiornik, jest to zbiornik na gaz, który pełni nam również funkcję dociążenia ciągnika, ale jest on dostępny w rozszerzonej wersji ciągnika. Drugi zbiornik znajduje się pod kabiną, tak jak mamy klasycznie zbiornik na paliwo. W sumie ten z przodu i ten centralny zbiornik pozwalają na zatankowanie około 300 litrów tego gazu, czyli w przeliczeniu jest to około 90 kg. To pozwala nam na 8 godzinny dzień pracy przy takim średnim obciążeniu – tak ciągnik New Holland T6.180 Methane prezentował Power Kamil Deląg, specjalista ds. ciągników New Holland.

Kamil Deląg (trzeci od prawej) prezentuje ciągnik New Holland T6.180 Methane Power na pokazie polowym u Agros-Wrońskich, fot. ArT Tłustochowicz

New Holland T6 Methane Power wygląda jak jego tradycyjny odpowiednik

„Metanowy” New Holland o mocy znamionowej 150 i 175 KM maksymalnej z EPM, wyposażony w przekładnię ElectroCommand, praktycznie niczym nie różni się od jego tradycyjnego odpowiednika. Z zewnątrz model zasilany CNG odróżnimy po charakterystycznym czołowym zbiorniku na gaz pełniącym zarazem funkcję obciążnika.

– Silnik to jednostka „6-garowa” 6,7 litra, przystosowana do zasilania w 100 proc. metanem, bo ciągnik nie jest hybrydą. Ideą jego powstania było to, żeby nowoczesne gospodarstwa rolne były samowystarczalne, czyli same wytwarzały paliwo do swoich maszyn, wytwarzały energię. I ta technologia pomału się rozwija, na Zachodzie Europy oczywiście te procesy przebiegają szybciej z uwagi też na to, że tam są większe dotacje na typu rozwiązania – kontynuował Kamil Deląg.

W Niemczech pracuje około stu ciągników New Holland Methane Power

Tak jak zostało już powiedziane na początku, ciągnik New Holland T6.180 Methane Power w naszym kraju nie pracuje jeszcze w żadnym z gospodarstw, ale w Europie Zachodniej ta technologia rozwija się bardzo obiecująco.

– Ciągnik New Holland Methane Power bardzo popularny jest w Europy Zachodniej, gdzie są dotacje do tego typu rozwiązań. W Polsce na tę chwilę nie ma dedykowanego programu dla odnawialnych źródeł energii na maszyny. Jednak ciągle się to zmienia więc zobaczymy jak to będzie – tłumaczył specjalista z New Holland.

– W Niemczech o ile dobrze pamiętam około stu takich traktorów zostało sprzedanych. One w regularnej ofercie handlowej są już od dwóch lat i my u nas jako marka, jako koncern New Holland upatrujemy szansy raz w tym, że ciągniki te będą pracowały właśnie w tych gospodarstwach, które posiadają biogazownie, a dwa w miastach które też bardzo zwracają uwagą na to czyste powietrze, tak jak np. Wrocław czy Kraków. Tam są stacje do zasilania CNG, np. autobusy komunikacji miejskiej jeżdżą na tego typie paliwa i tam też upatrujemy właśnie klientów – zakończył Kamil Deląg.

Czy zatem New Holland T6.180 Methane Power w Polsce pozostanie ciekawostką?

W Polsce, jak mówił cytowany Kamil Deląg, mamy około 13 biogazowni, a dla porównania w Niemczech około 10 tys. I na tym można byłoby zakończyć rozważania na temat przyszłości maszyn napędzanych biogazem w naszym kraju.

Wszystko jednak zależy od regulacji państwowych, które w końcu będą stawiały i promowały w bardziej zdecydowany sposób rozwój idei odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni.

Ponadto ciągnik New Holland T6.180 Methane Power wpisuje się jak najbardziej w coraz częściej i głośniej powtarzaną koncepcję rolnictwa zrównoważonego. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że żadne z tych proekologicznych rozwiązań nie pozostaną „pustym” frazesem.

Na zakończenie napiszmy jeszcze, że Krzysztof Kowalski, dyrektor handlowy w Agros-Wrońskich, poinformował na, że ciągnik New Holland T6.180 Methane Power, będący „na stanie” tego dilera, tankowany jest na stacji tankowania CNG w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Częstochowie.