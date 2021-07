New Holland T7 HD – światowa premiera ciągnika

New Holland Agriculture zaprezentował wczoraj (28.07.2021 r.) europejskiej prasie branżowej nowy flagowy ciągnik T7 Heavy Duty (HD). Trzeba przyznać, że traktor robi wrażenie – można w nim spotkać wiele nowych, często niespotykanych rozwiązań.

Wydarzenie zatytułowane „Intelligent Farming Allways”, miało na celu podkreślenie przyświecającej marce wizji rolnictwa 4.0 oraz jej zaangażowanie w szersze udostępnienie zalet technologii rolnictwa precyzyjnego.

New Holland T7 HD – na wskroś zmieniony

Nowy ciągnik T7 HD zapewnia użytkownikowi lepsze wrażenia z pracy, dzięki nowoczesnej kabinie Horizon Ultra oraz systemowi najnowszej generacji – PLM Intelligence. Jak zapewnia producent, maszyna sprawdzi się idealnie w przypadku dużych gospodarstw i usługodawców wymagających wielozadaniowości w szerokim wachlarzu zastosowań oraz poszukujących większego komfortu, efektywności i wydajności produkcyjnej.

– Zapytaliśmy naszych klientów, czego oczekiwaliby od swojego przyszłego ciągnika, a następnie na podstawie ich odpowiedzi opracowaliśmy nową generację ciągnika T7 HD, będącego ucieleśnieniem wszystkiego, o czym marzyli – mówi Sean Lennon, New Holland Agriculture Vice President Europe.

– Zaprojektowaliśmy zupełnie nową kabinę Horizon Ultra, zapewniającą użytkownikom najlepsze możliwe wrażenia z pracy, dzięki przestrzeni, komfortowi oraz jakości wykończenia, o które prosili. Jest to również najcichsza kabina na rynku. Na szczycie tych udoskonaleń znalazł się najnowszej generacji system PLM Intelligence, który ułatwi rolnikom dostęp do rozwiązań inteligentnego rolnictwa, stanowiąc istotną wartość dodaną w zakresie lepszego podejmowania decyzji oraz dokładnego wykonywania prac, zwiększenia efektywności i wydajności produkcyjnej. T7 HD: dla Klientów, którzy oczekują więcej komfortu, przestrzeni i łączności Kabina Horizon Ultra została zaprojektowana od nowa w taki sposób, aby spełniała najbardziej wymagające oczekiwania klientów: – ciągnik T7 HD z zewnątrz za sprawą kompaktowego i stylowego wyglądu może wydawać się taki sam, jak poprzednia seria – wyjaśnia Oscar Baroncelli, New Holland Agriculture Tractors Product Management Leader Global.

– Jednak został on całkowicie przeprojektowany w środku: z poprzednim modelem łączy go zaledwie 2% części! Jest ciągnikiem bardziej skomunikowanym niż kiedykolwiek, stanowi nowy rekord jako najbardziej cichy ciągnik w sektorze, ze swoimi 66 dBA głośności. Wierzymy, że odmieni on doświadczenia naszych klientów podczas pracy na polu – dodał.

Większa kabina i nowe wzornictwo

Kabina T7 HDzostała wydłużona w celu zapewnienia dodatkowego miejsca dla pasażera oraz większej powierzchni podłogi. Klienci docenią dużą ilość dostępnego miejsca do przechowywania: 30-litrowy schowek za fotelem, w którym można komfortowo przechować rzeczy podręczne operatora; 12-litrową chłodziarkę; zamykany pokrywą schowek za fotelem pasażera z portem ładowania USB oraz głównym gniazdem zasilania; otwarte schowki do przechowywania po prawej stronie kabiny oraz siatkowy schowek w podsufitce.

Nowe wzornictwo dodatkowo poprawiło widoczność do przodu oraz w dół na tylny zaczep i narzędzie, kamery zaś pozwalają na obserwację obszaru dookoła ciągnika. Nowy pakiet reflektorów roboczych, zawierający nawet 24 świateł LED, zapewnia doskonałą widoczność obszaru dookoła ciągnika i zamontowanego osprzętu również w nocy.

Wyświetlacz w kierownicy – CentreView

Kabina zapewnia niezwykle komfortowe środowisko pracy, oferując przestronną przestrzeń oraz intuicyjną obsługę, dzięki ergonomicznie rozmieszczonym elementom sterowania na nowym podłokietniku SideWinder Ultra, jak również przyjaznemu użytkownikowi 12-calowemu wyświetlaczowi IntelliView 12. Elementy sterowania można konfigurować w celu dostosowania ich do preferencji operatora, a ich personalizacja jest tak prosta i szeroka, jak to tylko możliwe.

Zupełną nowością jest wyświetlacz CentreView umieszczony na środku kierownicy – nowość w sektorze – zapewnia bardzo wyraźne pole widzenia.

Nowa, wiodąca w tej klasie automatyczna klimatyzacja strefowa, charakteryzująca się o 35% większą wydajnością w porównaniu do poprzedniego modelu, z łatwością utrzymuje komfortową temperaturę o każdej porze roku. Fotele Auto Comfort wyposażone są w boczne zawieszenie oraz układ klimatyzacji, odprowadzający wilgoć w upały lub rozgrzewający w chłodne poranki.

Zaawansowane funkcje łączności kabiny Horizon Ultra umożliwią użytkownikom bezproblemowe przeniesienie ich cyfrowego życia na pokład ciągnika. Urządzenie mobilne użytkownika automatycznie będzie łączyć się z ekranem w ciągniku, dzięki czemu możliwa będzie jego obsługa za pośrednictwem przycisku na podłokietniku.

Rolnictwo precyzyjne

W kierunku rolnictwa 4.0 Ciągnik T7 HD wprowadza najnowszej generacji system PLM Intelligence, stanowiący krok naprzód w strategii marki New Holland w zakresie technologii agrotechniki precyzyjnej. Oznacza to przejście z tradycyjnych praktyk uprawy do rolnictwa 4.0, w którym system Precision and Interconnected Farming pomaga rolnikom planować z wyprzedzeniem wszystkie operacje, zarządzać w czasie rzeczywistym zachowaniem i osiągami każdej z maszyn oraz uzyskać maksymalną precyzję i wydajność.

- Te nowe rozwiązania są wynikiem strategii marki New Holland, aby być w jeszcze bliższym kontakcie z naszymi Klientami – mówi Carlo Lambro, stojący na czele marki New Holland.

- Rozwój rolnictwa i cyfryzacja to bramy do przyszłości. Umożliwiły one zintegrowanie standardowych prac polowych z usługami cyfrowymi, co oznacza, że możemy zawsze być u boku naszych Klientów, pomagając im w codziennym wykonywaniu zadań – dodał.

Najnowszej generacji system PLM Intelligence to nowy układ elektroniczny, który zostanie zastosowany w całym nowym sprzęcie marki New Holland nowej generacji, dzięki czemu Klienci przesiadając się z maszyny na maszynę napotkają tę samą logikę i z łatwością będą mogli uzyskać dostęp do danych, aby jeszcze wydajniej wykonywać swoją pracę. Jest to część strategii marki New Holland mającej na celu integrację technologii cyfrowych w celu zapewnienia inteligentnego i skomunikowanego rolnictwa. Dzięki nowoczesnym i łatwym w użyciu rozwiązaniom, uczynią one rolnictwo bardziej odpowiedzialne.

Technologia cyfrowa obejmuje zastosowania tradycyjnego rolnictwa precyzyjnego mającego na celu ułatwienie życia operatorowi przy jednoczesnej optymalizacji plonu oraz kosztów. Rozwiązania oparte na łączności i monitorowaniu skierowane na zwiększenie wydajności produkcyjnej maszyny, jak również bazujące na technologii chmury rozwiązania z zakresu analizy danych oraz planowania, mają na celu ułatwienie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem.

Za pośrednictwem aplikacji MyNewHolland użytkownicy mogą zarejestrować swoją maszynę i wyszukać informacje techniczne na jej temat, jak również uzyskać dostęp do portalu MyPLMConnect, na którym w jednym środowisku operacyjnym mogą zarządzać swoją flotą oraz danymi gospodarstwa. System MyPLMConnect pozwala otrzymywać dynamiczne informacje w czasie rzeczywistym z poszczególnych maszyn pracujących na polu, a następnie analizować dane i podejmować świadome decyzje.

Marka New Holland wprowadza również nowy odbiornik PLM Cygnus, stanowiący rdzeń udoskonalonego układu automatycznego prowadzenia w ciągnikach marki wyposażonych w system PLM Intelligence. Dostarcza on rzetelnych informacji o położeniu, zapewnia kompensację zmian ukształtowania terenu oraz pomaga w szybkim ustaleniu linii prowadzenia, umożliwiając dokładne i niezawodne prowadzenie. Odbiornik wspiera również satelitarne źródła danych New Holland oraz niezwykle dokładnego sygnału korekcji RTK rozprowadzanego przez naszą sieć PLM RTK oraz sieć internetową.

Zaawansowana łączność wspomaga również w minimalizacji przestojów. Maszyna jest skomunikowana z rolnikiem oraz dealerem, którzy mogą monitorować lokalizację oraz status zarejestrowanych i skomunikowanych jednostek. Mogą oni przeprowadzić zdalną diagnostykę za pośrednictwem narzędzia New Holland Remote Assistance, jak również wspomóc operatora znajdującego się w kabinie za pośrednictwem funkcji IntelliView Connect, która umożliwia prowadzenie sesji współdzielenia ekranu. Maszyna skomunikowana jest również z systemem New Holland Control Room, który ostrzega dealera o kodach błędów, proponuje rozwiązania, a nawet zapobiega potencjalnym usterkom.

