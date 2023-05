New Holland T7 Methane Power LNG to nie tylko piękny wygląd, ale także ważny krok na drodze do większego wykorzystania paliw alternatywnych, fot. mat. prasowe

Prototypowy New Holland T7 Methane Power LNG to pierwszy na świecie ciągnik zasilany skroplonym gazem ziemnym, a nagroda Green Good Design Award honoruje najbardziej innowacyjne i najnowocześniejsze rozwiązania, które obejmują zrównoważone projektowanie z korzyścią dla środowiska.

Traktor New Holland T7 Methane Power LNG napędzany skroplonym gazem ziemnym (Liquefied Natural Gas) zdobył nagrodę Green Good Design Award 2023, przyznawaną przez Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design oraz The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies. Wspomniana nagroda przyznawana jest najważniejszym na świecie przykładom zrównoważonego projektowania.

Ciągnik New Holland T7 Methane Power LNG to kolejny krok w zrównoważonym rozwoju marki

Zaprezentowany po raz pierwszy podczas CNH Industrial Tech Day w grudniu 2022 r. w Phoenix w Arizonie, New Holland T7 Methane Power to pierwszy na świecie ciągnik napędzany skroplonym gazem ziemnym. Jest rozwinięciem koncepcji sprzedawanego już ciągnika New Holland T6 Methane Power zasilanego sprężonym gazem ziemnym. Ma być jednak ponad dwukrotnie wydajniejszy oraz użyteczny.

Został on stworzony przez wewnętrzny zespół projektowy CNH Industrial, zainspirowany wpływami natury i charakteryzujący się nowym charakterystycznym stylem projektowania New Holland (m.in. nowy kolor „Clean Blue”), podkreślającym zaangażowanie marki w zrównoważony rozwój oraz jej rozwój z wykorzystaniem paliw alternatywnych.

Unowocześniony wygląd zewnętrzny i obsługa

Całkowicie nowe elementy zewnętrzne pasują do najnowszego, charakterystycznego stylu marki, który objawia się m.in. przeprojektowaną maską silnika z podświetlanym logo marki w postaci charakterystycznego „liścia” New Holland. W tej formie logo to pojawiło się także na tylnych słupkach kabiny, a wraz z diodową listwą okalającą tylną część dachu kabiny, elementy podświetlane stały się motywem przewodnim designu nowego ciągnika.

Ponadto kabina prototypowego ciągnika New Holland T7 Methane Power LNG wyposażona została w pełnowymiarowe okno dachowe zapewniające lepszą widoczność a także większe poczucie przestrzeni.

W kabinie ciągnika New Holland T7 Methane Power LNG znajdziemy wygodny podłokietnik SideWinder Ultra, nowy większy ekran dotykowy IntelliView 12 cali oraz wyświetlacz CentreView zamontowany w środku kierownicy. Wszystko to sprawia, że obsługa maszyny jest intuicyjna. Ponadto mamy ergonomicznie ukształtowane siedzenia ze skóry i Alcantary z kontrastowym paskiem i wyhaftowanym logo.

New Holland T7 Methane Power LNG to także rolnictwo neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Prototypowy New Holland T7 Methane Power LNG to także dla całej firmy krok naprzód na drodze do rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla. Może on być bowiem zasilany także skroplonym biometanem pochodzącym z obornika i gnojowicy zwierzęcej.

To rozwiązanie doskonale integruje się z podejściem zaproponowanym przez współpracujący z firmą New Holland, brytyjski start-up Bennamann, który koncentruje się na innowacjach związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i magazynowaniem ulotnego metanu w celu odblokowania korzyści płynących z gospodarki w obiegu zamkniętym – zapewniającej lokalny dostęp do czystej energii.

– Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem nagrody Green Good Design Award, autorytetu w sektorze projektowania, a jeszcze bardziej dumni, że wyróżnienie to zostało przyznane tak przełomowemu prototypowi ciągnika, który ma reprezentować znaczące rozszerzenie gamy ciągników New Holland z zasilanych alternatywnym źródłem energii. New Holland T7 Methane Power LNG łączy wspaniały design z doskonałą technologią i innowacjami, co jest wynikiem nieustannego inwestowania sił w tworzenie czegoś, co jest nie tylko użyteczne, trwałe i funkcjonalne, ale także piękne do oglądania – tak komentuje otrzymanie prestiżowego wyróżnienia Carlo Lambro, prezes marki New Holland Agriculture.

– Chcę podziękować wszystkim zespołom, które pracowały nad tym wyjątkowym projektem i, jak zawsze, naszym wewnętrznym zespołom projektowym za wspaniałą kreatywną pracę – kończy.