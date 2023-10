Na tegorocznej liście wyróżnień specjalnych znalazło się 50 wynalazków docenionych za swój wyjątkowy wpływ na otaczający nas świat.

Listę tworzą redaktorzy TIME, którzy szukają wynalazków w kilku kategoriach, w tym technologii, urody, rozrywki i opieki zdrowotnej. TIME wybiera innowacje, które w kreatywny sposób rozwiązują istotne problemy. W tym roku redaktorzy amerykańskiego magazynu poszerzyli zakres kategorii, w odpowiedzi na szybko zmieniający się postęp , o takie dziedziny jak sztuczna inteligencja, zrównoważony rozwój i inne, zwracając szczególną uwagę na dziedziny rozwijające się, takie jak przemysł pojazdów elektrycznych, zielona energia i metaświat.

– To zaszczyt otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie od TIME, publikacji o cenionej spuściźnie dziennikarskiej. Wyróżnienie to odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie marki New Holland w zrównoważony rozwój i naszą rolę lidera w sektorze rolniczym. Ta nagroda jest kamieniem milowym dla firmy, więc gratulujemy wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, aby osiągnąć tak niesamowite wyniki – tak otrzymane wyróżnienie skomentował Carlo Lambro, prezes marki New Holland.