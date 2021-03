New Holland testuje gąsienicowy ciągnik na biometan

Przez wiele lat naukowcy straszyli nas tym, że kiedyś ropa się skończy. Dziś wiemy, że sami skończymy z ropą, zanim jej zapasy się wyczerpią.

Zanim na pola masowo trafią maszyny zasilane elektrycznością lub ogniwami wodorowymi, upłynie jeszcze wiele wody w rzekach. Póki co trwają mocno zaawansowane prace nad wykorzystaniem w “normalnych” silnikach spalinowych alternatywnego paliwa, jakim jest biogaz.

Czas na biogaz

Instalacje do wytwarzania biogazu znane są od lat, a w samych Niemczech jest ich prawie 10 tys. Instalacje te nie tylko ogrzewają gospodarstwa rolne, ale też produkują energię elektryczną zarówno dla potrzeb własnych, jak i na sprzedaż. Źródła biogazu produkowanego w takich instalacjach są odnawialne, dlatego zainteresowanie nim nie słabnie.

Pionierem wprowadzania biogazu do zasilania ciągników rolniczych jest New Holland, którego ciągnik T6.180 zasilany biogazem trafi do sprzedaży w Polsce już jesienią tego roku. Jednak nie jest to jedyna maszyna tego producenta zasilana w ten sposób, bo trwają intensywne testy z ciągnikiem gąsienicowym TK.

New Holland TK zasilany biogazem testowany jest w winnicach. fot. New Holland

Źródłem zasilania ciągnika jest nowy silnik FPT Hybrid F28. Czterocylindrowy silnik o dwóch zaworach na cylinder ma pojemność 2,8 l, z której generuje maksymalnie 75 KM i 330 Nm momentu obrotowego. Silnik hybrydowy F28 działa na biometanie, ale może również pracować na oleju napędowym. Silnik nie ma układów oczyszczania spalin, takich jak EGR i SCR, posiada jednak trójdrożny katalizator.

Gąsienicowe modele TK zasilane biogazem są obecnie intensywnie testowane na 120-hektarowych winnicach Fontanafredda, producenta win Barolo. W winnicach tych podczas całego procesu produkcji nie mogą być wytwarzane żadne szkodliwe gazy, dzięki czemu wina otrzymują specjalne atesty zerowego śladu węglowego w ich produkcji.

