Byliśmy tu na siewie, wypadało wpaść na zbiór. W maju siewnik Kverneland Optima TFprofi SX z systemem Pudama wysiał kukurydzę w miejscowości Sadek na Podlasiu. Pole było częścią doświadczenia sprawdzającego oszczędności nawozu po zastosowaniu systemu Kvernelanda. Jak było podczas zbioru, który wykonał wiekowy New Holland TX 32?

Ostatnio pisaliśmy o zbiorze kukurydzy na Dolnym Śląsku zasianej siewnikiem z innowacyjnym systemem Pudama. W Podolanach warunki były znakomite i ze wstępnych wyników mogliśmy stwierdzić, że przy kukurydzy ze 100 proc. nawozem zastosowanym w sposób tradycyjny i dawką 75 proc. w systemie Pudama nie było różnic.

Zbiór lepszy niż przypuszczaliśmy

Na Podlasiu nie było już tak kolorowo. Po pierwsze opady nie były tak obfite podczas wzrostu rośliny, poza tym nad polem, już we wrześniu, przeszła większa wichura, która połamała niektóre rośliny. Czy w tych warunkach wyniki także pokazały, że można zaoszczędzić nawóz startowy?

Jak widać na filmie warunki tego dnia nie były idealne, ale dłużej czekać ze zbiorem nie miało sensu. Pole na Podlasiu było ostatnim ze puli doświadczalnej. Wcześniej skoszono kukurydzę w Wielkopolsce, na północnym Mazowszu, Kujawach i Dolnym Śląsku.

Plon w okolicy 10 t/ha jest zdecydowanie lepszy niż przypuszczali właściciele pola w Sadku. W pasach wysianych przy pomocy Pudamy odnotowaliśmy nieco lepsze wyniki niż przy 100 proc. standardowej porcji nawozu. Oczywiście były to na tyle małe różnice, że mogły wynikać z innych przyczyn niż tylko umiejscowienie nawozu.

Najważniejsze z punktu widzenia Kvernelanda, że doświadczenie udowodniło, że przy 75 proc. dawce z Pudamą nie ma wyniku gorszego niż w standardowych rozwiązaniach. A taki był cel doświadczenia w Polsce, a także w Europie. Pudama ma za zadanie umieścić nawóz dokładnie tam, gdzie jest on potrzebny i w związku z czym oszczędza do 25 proc. materiału względem standardowych rozwiązań, które sypią materiał w sposób ciągły.

Poza tym wilgotność ziaren na Podlasiu była odrobinę mniejsza w pasach wysianych z Pudamą. Za każdym razem, przy trzech różnych powtórzeniach w różnych miejscach na polu. Podobne wyniki odnotowano także na polach koło Płocka, w Wielkopolsce i na Kujawach.

Podczas zbioru badano wilgotność oraz wagę każdego pasa kukurydzy. Próbki z każdego przejazdu dotrą także do laboratorium, fot. K.Pawłowski

Teraz danym zebranym przy zbiorze przyjrzą się eksperci z Kvernelanda i niedługo będziemy mieli pełne wyniki ze wszystkich pól doświadczalnych, nie tylko z Polski, ale także z Europy.

Zbiór youngtimerami

Przy okazji zbioru na Podlasiu mieliśmy okazję zobaczyć przy pracy dawno niewidziane maszyny. O ile transport kukurydzy za pomocą ciężkiej serii Ursusa to widok jeszcze spotykany w Polsce to kombajn New Holland TX 32 z 1992 roku, z przystawką do kukurydzy, nie jest już tak częstym gościem na polach.

Bardzo ładny widok, fot. K.Pawłowski

Maszyna pochodzi jeszcze z czasów gdy marka New Holland należała o Forda. Kombajn powstał w Zedelgem w Belgii, czyli w dawnej fabryce marki Cleays. Zakład w tym miejscu istnieje od 1909 r. i w 1964 r. został wykupiony przez ówczesnego właściciela marki New Holland. Zresztą do tej pory najważniejsze maszyny żniwne marki CNH Industrial powstają właśnie w Belgii. Tak będzie np. z najnowszym modelem flagowym serii CR, który swoją premierę będzie miał podczas zbliżającej się Agritechniki.

Model TX 32 był produkowany od 1988 r. do 1992 r. i napędzał go 6-cylindrowy silnik Forda typu 666 HT o mocy 155 KM i pojemności skok. 6,6l. Szerokość hedera wynosi 4,57 m, liczba wytrząsaczy to 5 szt., zaś zbiornik na ziarno ma 56 hl.

New Holland TX 32 pracujący na Podlasiu, fot. K.Pawłowski

Podobne maszyny w ogłoszeniach kosztują w tej chwili ok. 90 - 100 tys. zł. Znacznie bardziej popularna na polskim rynku wersja TX 34 z mocniejszym i większym silnikiem to koszt od 90 do nawet 140 tys. zł. Oczywiście w zależności od stanu i wyposażenia dodatkowego pojazdu.

Podczas pracy w Sadku maszyna sprawowała się dobrze, wydajność oczywiście nie była niesamowita, ale swoją robotę zrobiła nie gorzej, choć wolniej, niż Claas z Dolnego Śląska.

Silnik prosto z Brazylii

Jeśli chodzi o silniki wysokoprężne Forda 6,6 l/7,8 l stosowane w kombajnach serii TX 30/32/34/36 to są one adaptacją jednostek wolnossących opracowanych jeszcze w latach 60. XX w. przez firmę New Holland Machine Company.

Wersje z turbodoładowaniem 6,6 l i 7,8 l stosowano nie tylko w maszynach żniwnych, ale także w autobusach Forda serii B. Na świecie są one znane jako „brazylijskie” diesle Forda, ponieważ były produkowane w zakładach New Holland w Brazylii. Diesle tej serii cieszyły się uznaniem ze względu na swoją trwałość i niezawodność, choć miały nieco słabszą moc niż porównywalne jednostki konkurencji.

Wersja 6,6 l była dostępna z maksymalną mocą 170 KM i momentem obrotowym 402 Nm, natomiast wersję 7,8 l można było zamówić z przyzwoitą mocą 240 KM i momentem obrotowym 606 Nm. Produkcję zakończono wraz z końcem montażu serii TX, czyli w 1994 r.

Pudama już w przyszłym roku w Polsce

Wracając do siewników z systemem Pudama to pojawią się one na polskim rynku już w przyszłym roku. Najbliższa okazja zobaczenia maszyny to oczywiście targi Agritechnica w Hanowerze, które rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.

A my do doświadczenia z firmą Kverneland jeszcze wrócimy przedstawiając dokładne wyniki ze wszystkich pól w Polsce. Zapewne damy także znać jak doświadczenie przebiegało w Europie.