New Holland wprowadza na rynek serie ciągników T5 Utility

Wszechstronne ciągniki New Holland T5, mimo swoich kompaktowych wymiarów, mają teraz większą wydajność dzięki nowemu 4-cylindrowemu silnikowi o większej pojemności skokowej. Nie zapomniano również elementach wpływających na jeszcze wyższy komfort pracy operatora.

New Holland T5 Utility to wysoce wszechstronny ciągnik, który sprawdzi się podczas wykonywania zadań przy obejściu, prac z ładowaczem czołowym czy obsługi zawieszanych z tyłu lub z przodu narzędzi oraz podczas zastosowań transportowych.

Silnik - większy i bardziej dynamiczny

Nowe ciągniki T5 Utility Stage V to seria 5 modeli o mocach od 80 KM do 120 KM. Wyposażono je w nowy, udoskonalony silnik 4-cylindrowy, 16 zaworowy o zwiększonej pojemności skokowej 3,6 l (dotychczas było to 3,4 l) , zapewniający większą moc i wyższy moment obrotowy.

Przebieg mocy i momentu obrotowego NH T5 Utility, fot. NH

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jednostki napędowe są bardzo dynamiczne, już od najniższych prędkości obrotowych. Ponadto charakterystyka przebiegu krzywej momentu obrotowego jest tak ukształtowana, że jego wartość maksymalna osiągana jest już przy 1300 obr/min., co w znacznym stopniu przekłada się na dynamiczną reakcję na pedał gazu oraz pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.

Wydajny silnik i układy podnoszenia i hydrauliki pozwalają na współpracę z wymagającymi maszynami towarzyszącymi, fot.NH

Godnym podkreślenia jest fakt, iż model T5.120 Utility oprócz mocy 117KM charakteryzuje się także niespotykanym w tej grupie maszyn momentem obrotowym wynoszącym 506 Nm. To wynik lepszy od poprzednika tj. modelu T5.115 Utility aż o 49 Nm.

Układ oczyszczania spalin w jednym miejscu

Zgodność z normą Stage V zapewnia opracowane przez FPT Industrial opatentowane rozwiązanie Compact HI-eSCR2. System ten stanowi połączenie w jednym elemencie katalizatora utleniającego (DOC), systemu filtracji cząstek stałych i układu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR).

Wszystkie wspomniane elementy systemu neutralizacji spalin zostały przeniesione pod maskęsilnika. Po prawej stronie kabiny znajduje się teraz tylko rura wydechowa, fot.NH

Niski poziom recyrkulacji spalin (poniżej 10%) pozwala na zoptymalizowane spalanie, a co za tym idzie niewielkie wymiary układu SCR. Wszystkie komponenty układu neutralizacji spalin zamknięto w jednej, kompaktowej obudowie pod maską ciągnika, co zapewnia operatorowi doskonałą widoczność – rura wydechowa ma niewielką średnicę, a po za tym elementy układu nie ograniczają zwrotności.

Podkreślić ponadto należy, że system Compact HI-eSCR2 jest bezobsługowy; przez cały cykl eksploatacji nie wymaga wymiany komponentów ani czyszczenia mechanicznego.

Nowa kabina - więcej komfortu

Maszyny wyposażone zostały w przestronną kabinę VisionView. Zapewnia ona najwyższy komfort pracy. Znaczne przeszklenie i smukła konstrukcja słupka oznaczają doskonałą widoczność, a duże okno dachowe pozwala na bezproblemową obserwację ładowacza w podniesionej pozycji.

Kabina VisionView zapewnia najwyższy komfort pracy, fot.NH

Intuicyjne i ergonomicznie rozmieszczone elementy sterowania zwiększają komfort operatora i zmniejszają jego zmęczenie podczas długich dni pracy.

Wydajność, uniwersalność, komfort

Co warto jeszcze podkreślić to m.in. inne cechy predysponujące ciągnik do intensywnego wykorzystania z ładowaczem czołowym dzięki dużej, wytrzymałej osi klasy 1.5, która zapewnia większy udźwig oraz dzięki szerszej tylnej tulei, co pozwala na stabilniejszą obsługę ładowacza.

Atutem w obsłudze ładowacza jest niewątpliwie również zaawansowany dżojstik z przełącznikiem Dual Command oraz obsługą 3, 4 i 5 funkcji ładowacza czołowego, a także funkcja wysprzęglania, co zapewnia kierowcy pełną kontrolę podczas wydajnej i precyzyjnej pracy z ładowaczem czołowym.

New Holland T5.120 Utility, fot. NH

Ponadto ciągniki T5 Utility mogą poszczycić się imponującym udźwigiem tylnego TUZ, wynoszącym nawet 4400 kg, a trzybiegowy WOM obsługujący tryb ECO to kolejny atut dla wszechstronności i oszczędności paliwa.

Podsumowując, New Holland serii T5 Utility to ciągniki wszechstronne i wysokowydajne, pozwalające w komfortowych warunkach wykonać nawet najcięższe zadania w rolnictwie jaki i podczas prac komunalnych.

Gama nowych ciągników New Holland T5 Utility, fot.NH