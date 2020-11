New Holland wprowadza nowy model ciągnika

New Holland T6.160 Dynamic Command jest uzupełnieniem aktualnej oferty ciągników o kompaktowych rozmiarach, legitymujących się stosunkowo wysoką mocą.

Jak podkreśla producent, New Holland T6.160 Dynamic Command będzie jedynym ciągnikiem o takich gabarytach, wyposażonym w silnik 6-cylindrowy o mocy znamionowej poniżej 140 KM.

Zadatki na czempiona

Model T6.160 Dynamic Command posiada pod maską 6-cylindrowy silnik FPT generujący 135 KM mocy znamionowej. Od teraz dwa modele w ramach serii T6 będą napędzane silnikami 6-cylindrowymi, obok T6.160 będzie to model T6.180 generujący 145 KM mocy znamionowej.

Jednostka napędowa o pojemności 6,7 l spełnia normy emisji spalin Stage V dzięki układowi neutralizacji spalin SCR - konstrukcja ta jest zatem pozbawiona filtra cząstek stałych DPF.

Za przeniesienie napędu odpowiadać będzie znana przekładnia półautomatyczna Dynamic Command wyposażona w technologię podwójnego sprzęgła.

Tym, co w dalszym ciągu wyróżniać będzie model T6.160 Dynamic Command są dość kompaktowe gabaryty: rozstaw osi wynosi 2,6 m, a dopuszczalna masa całkowita sięga 10,5 t. Taka konstrukcja może wieścić spory sukces rynkowy, gdyż jak wiemy ciągniki 6-cylindrowe o relatywnie niskiej mocy wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem rolników.

Co ciekawe, koncepcja kompaktowych ciągników zasilanych silnikami 6-cylindrowymi nie jest nowa i w New Hollandzie ma swoje początki przeszło 30 lat temu, gdzie wprowadzono wówczas do sprzedaży model 7810.

- Był to ciągnik pod każdym względem przełomowy, a nowy model T6.160 Dynamic Command nawiązuje do tej tradycji, będąc 6-cylindrową maszyną o kompaktowych wymiarach i niskiej mocy z silnikiem spełniającym wymogi normy Stage V i rozwiązaniami technicznymi zapewniającymi efektywność pracy – zaznacza Benjamin Davies, menadżer ds. marketingu ciągników serii T6 na rynku globalnym.

W trosce o komfort i wydajność

Jak na maszynę tego segmentu przystało, ciągnik otrzymał szereg automatycznych funkcji, które umożliwiają wydajną i komfortową pracę przez wiele godzin. Należy w tym miejscu wspomnieć chociażby o systemie regulacji prędkości jazdy (GSM II), który ma za zadanie utrzymywać ustawioną przez operatora prędkość docelową, jednocześnie redukując zużycie paliwa.

Ciągnik New Holland T6.160 Dynamic Command będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie 2021 r. fot. mat. prasowe

Inteligentne przełączanie zakresów pozwala na pominięcie biegów w zakresach, które zachodzą na siebie. Dzięki temu osiągane jest sprawniejsze przyspieszenie oraz sekwencyjny wybór przełożenia.

Ciągnik T6.160 Dynamic Command jest wyposażony również w wyróżniony nagrodą podłokietnik sterowania marki New Holland SideWinderTM II ze zintegrowanym monitorem IntelliViewTM IV o przekątnej 10 cali oraz wielofunkcyjną dźwignią sterowania CommandGripTM, co zdaniem producenta przekłada się na najwyższy poziom komfortu i łatwości obsługi.

Jak zapewnia producent, ciągnik New Holland T6.160 Dynamic Command będzie dostępny w sprzedaży w drugiej połowie 2021 r.