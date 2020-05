New Holland: wszystkie fabryki funkcjonują

„Dzisiaj praktycznie wszystkie nasze fabryki działają na pełnych obrotach”, stwierdził Adam Sulak, dyrektor New Holland Agriculture w Polsce podczas konferencji prasowej zorganizowanej w trybie „on-line”.

Włochy były pierwszym krajem w Europie najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa. Dlatego jak mówi Adam Sulak, sygnały stamtąd sprawiły, że szybko standardy bezpieczeństwa dla pracowników wdrożono również w polskich oddziałach koncernu CNH.

- Najwyższym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. W związku z tym bardzo szybko podjęto określone decyzje o zatrzymaniu produkcji praktycznie we wszystkich naszych fabrykach. Pracownicy biurowi, których praca mogła zostać przeniesiona do domu – przenieśli się do domów – powiedział Adam Sulak.

Cała Europa odmraża systemy biznesu i komunikacji. New Holland również podjął decyzje o wznowieniu produkcji.

– Dzisiaj praktycznie wszystkie nasze fabryki działają na pełnych obrotach – przekazał dyrektor New Hollanda.

– Nasi kooperanci również pracują i dostarczają nam niezbędnych komponentów do montażu maszyn. Wszystko odbywa się w warunkach absolutnego zapewnienia bezpieczeństwa dla naszych pracowników. W związku z tym fabryki zostały odpowiednio przeorganizowane m.in. jeśli chodzi o stanowiska pracy, komunikację między ludźmi, czy przedziały czasowe czasu pracy dla niektórych grup - dodał.

Łukasz Chęciński, Adam Sulak i Joanna Szymańska z New Holland w Płocku podczas internetowej konferencji prasowej

Jednocześnie dyrektor polskiego oddziału NH dodał, że w czasie kiedy produkcja była wstrzymana lub bardzo ograniczona, firma korzystała z zaplecza magazynowego rynków europejskich.

- Dostosowywaliśmy nasze cele i działania biznesowe do aktualnej sytuacji i zmieniających się warunków. Po tych 2 miesiącach trudnej walki – nie tylko z pandemią ale i biznesowej na rynku – wydaje mi się że udało się osiągnąć nasze cele; w dalszym ciągu – po 4 miesiącach tego roku – pozostajemy liderem rynku ciągników w Polsce i mam nadzieję, że tej pozycji nie oddamy do końca roku.

Od początku roku do 10 maja zarejestrowanych zostało 593 ciągniki marki New Holland. To daje marce 21-proc. udział w rynku ciągników w Polsce. Co piąty rejestrowany nowy ciągnik to New Holland.