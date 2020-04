New Holland wyprodukował 500 tys. ciągników w Indiach

Globalna marka New Holland produkuje ciągniki w swojej indyjskiej fabryce od 1998 roku. Znajduje się ona w mieście Noida będącym częścią Terytorium Stołecznego Delhi. W marcu wyjechał stamtąd 500-tys. traktor.

Jak informuje jeden z tamtejszych portali traktor New Holland z numerem 500 tys. wyjechał z indyjskich zakładów w marcu. Produkcja niebieskich ciągników w tym kraju rozwija się bardzo dynamicznie.

– Bardzo się cieszymy, że zasłużyliśmy na zaufanie jakim obdarza nas rosnąca liczba konsumentów. Wprowadzenie na rynek 500 tys. ciągników jest ogromnym osiągnięciem, które potwierdza nasz potencjał wzrostu i zachęca nas do dalszego wprowadzania nowych technologii do naszej rozwijającej się oferty – powiedział przy tej okazji Kumar Bimal, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu CNH Industrial.

Warto napisać, że w 2008 r. fabryka w Indiach wyprodukowała ciągnik nr 100 tys., a w 2015 nr 250 tys.

Dzisiaj z linii produkcyjnej CNH Industrial (India) Private Limited zjeżdżają ciągniki New Holland o mocy od 35 KM do 100 KM. Są one sprzedawane głównie na rynkach azjatyckich. W samych Indiach marka ma obecnie ponad tysiąc dealerów.