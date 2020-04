New Holland wznawia produkcję w Płocku i Kutnie

New Holland w Polsce sukcesywnie wznawia produkcję. Niektóre wydziały rozpoczęły prace od poniedziałku 20 kwietnia br., tak aby montaż maszyn mógł zacząć się w pełni od 27 kwietnia. Jednocześnie firma zapewnia że nie ma problemów z dostawami maszyn.

Wraz z decyzjami rządu polskiego oraz znoszeniem ograniczeń w innych krajach europejskich, tworzą się warunki do stopniowego wznowienia produkcji. W ciągu ostatnich tygodni marka New Holland intensywnie przygotowywał się do tych działań. Oprócz stworzenia kompleksowego katalogu środków ochrony zdrowia pracowników, pracowano także nad przyspieszeniem przywrócenia łańcucha dostaw oraz dostępności kluczowych komponentów.

- Chciałbym jednocześnie zapewnić, że nie ma żadnych problemów z dostawami maszyn. Już teraz podejmujemy planowanie strategiczne, które pozwoli zaraz po wznowieniu produkcji nadrobić zaległości wynikające z przestoju – mówi Łukasz Chęciński, szef marketingu w New Holland Polska

– Nasze maszyny ponownie będą opuszczać fabryki oraz dotrą do dealerów i klientów. Zdrowie oraz bezpieczeństwo wszystkich pracowników jest najwyższym priorytetem, dlatego wdrożone zostały wszystkie niezbędne środki mające na celu ich ochronę. Podczas czasowego przestoju wymuszonego przez rozprzestrzenianie się COVID-19, w zakładach produkcyjnych podjęte zostały szeroko zakrojone procedury dezynfekcji oraz czyszczenia. Wysokie wymagania, które dotyczą ochrony zdrowia pracowników są stosowane we wszystkich naszych zakładach – informuje Łukasz Chęciński.