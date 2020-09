New Holland zapowiada ciągnik wodorowy. Już wkrótce!

Dokładnie chodzi o traktor New Holland H2 Dual Fuel, który przystosowany został do jednoczesnego zasilania olejem napędowym i wodorem. Cztery takie maszyny zamówiła, będąca równocześnie współautorem całego projektu, holenderska firma Jos Scholman z Nieuwegein.

Od razu napiszmy, że zamówione przez Holendrów New Hollandy H2 Dual Fuel mają szanse zostać pierwszymi na świecie w pełni funkcjonalnymi i gotowymi do ciężkiej pracy tak zasilanymi ciągnikami. I też dodajmy, że firma Jos Scholman zajmuje się m.in. produkcją wodoru.

Koncepcja Dual Power to silnik wysokoprężny wspomagany wtryskiem – za pośrednictwem kolektora dolotowego – wodoru do komory spalania. Tak wzbogacona mieszanka jest spalana efektywniej co, w zależności od sprawności silnika, przekłada się na określony wzrosty mocy, mniejsze spalanie paliwa oraz niższą emisję tlenków azotu i dwutlenku węgla do atmosfery.

Na krótkim trailerze zamieszczonym w Internecie przez firmę Jos Scholman widać traktor New Holland T5.140 H2 Dual Fuel. Sądząc po jego wyglądzie jest to standardowy model globalnego producenta przystosowany do koncepcji zasilania dwoma rodzajami paliwa. Jedyną różnicą wydają się być zbiorniki na wodór umieszczone na dachu.

New Holland obiecuje ujawnić szczegóły tego bardzo ciekawego projektu już 2 października.