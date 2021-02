New Holland zapowiada nowości i przedstawia strategię na 2021 r.

W czasie wirtualnej konferencji prasowej New Holland Agriculture zaprezentował strategię działania oraz ofertę produktową na pierwszą połowę 2021 r. Jest kilka nowości.

Pomimo trwającej pandemii koronawirusa, New Holland Agriculture pozostaje w kontakcie z pracownikami, dealerami oraz przedstawicielami prasy. Tym sposobem jest organizacja wirtualnych konferencji prasowych – pierwsza z nich już za nami.

Nowa rzeczywistość

Zeszły rok z powodu Covid-19 był dla producentów sprzętu rolniczego bardzo trudny. Z jednej strony nowa rzeczywistość spowodowała ogromne problemy w łańcuchach dostaw, a fabryki musiały natychmiastowo wprowadzać liczne obostrzenia, aby nie doprowadzić do ich zamknięcia – tego jednak w wielu przypadkach nie udało się uniknąć.

Europejski rynek sprzętu rolniczego bardzo ucierpiał, wielkość rocznej sprzedaży we wszystkich segmentach spadła, pomimo gospodarczego ożywienia w wielu krajach w drugiej połowie roku. W tym kontekście marka New Holland zamknęła rok z jedynie nieznacznie obniżonym ogólnym udziałem w rynku i zachowała swoją pozycję lidera na rynkach takich jak Włochy, Polska, Dania, Belgia, Holandia, Portugalia i Ukraina.

- Na poziomie globalnym New Holland zamknęła rok uzyskując stabilne wyniki, co potwierdza siłę naszej marki. Celem naszych działań w 2021 roku będzie konsolidacja naszej wizji marki oferującej pełną gamę asortymentu. W tym celu będziemy kontynuować rozwój naszej pełnej oferty asortymentowej, aby zapewnić atrakcyjne propozycje w każdym segmencie rolnym, obejmujące wiodące, bezkonkurencyjne rozwiązania, lepsze usługi dla Klienta oraz mocną sieć dealerów - stwierdził Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

Lambro podkreślił także, iż firma w dalszym ciągu będzie chciała poszerzać zakres oraz zasięg inicjatyw w charakterze Lidera Czystej Energii m.in. poprzez wprowadzanie kolejnych innowacji i nawiązując ważne umowy partnerskie.

Nowości w ofercie

Jak zaznaczył producent, pierwsze ciągniki zasilane metanem mają zostać dostarczone do wybranych klientów w Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz w krajach Beneluksu – będzie to równocześnie swoiste przygotowanie się marki do włączenia tego ciągnika do gamy maszyn New Holland w dalszej części roku.

Ciągnik New Holland T6 Methane Power ma trafić do wybranych klientów już w pierwszej połowie roku. Nieco później planowane jest jego wprowadzenie do sprzedaży na stałe. fot. mat. prasowe

Dwie ważne umowy partnerskie przyniosą kolejne innowacje w sektorze maszyn specjalistycznych: nowy prototyp ciągnika zasilanego biometanem, który będzie testowany w winnicach Fontanafredda, oraz innowacyjna koncepcja elektryfikacji narzędzi dla winnic i sadów, opracowana wspólnie z włoskim producentem Nobili.

Dzięki tej kooperacji możliwe będzie wyprodukowanie jeszcze w tym roku pierwszego wina powstałego bez emisji dwutlenku węgla fot. mat. prasowe

Z punktu widzenia New Hollanda test ten pozwoli ocenić ewentualne późniejsze wprowadzenie tego ciągnika do sprzedaży.

W ofercie producenta ma także pojawić się kombajn CH7.70 Crossover Harvesting, który jak podkreśla New Holland, jest krokiem naprzód w kierunku technologii i wydajności. Ma on zapewnić wysoką produktywność i wszechstronność na rynku średniej wielkości kombajnów.

Nowy wysokoprzepustowy model wielkogabarytowej prasy BigBaler High Density Packer, wyposażonej w 3-zębowe widły pakowacza, zapewnia takie same osiągi jak nagradzana wersja Cutter.

Nowością w segmencie średniej wielkości kombajnów ma być New Holland CH7.70 Crossover Harvesting fot. mat. prasowe

Ciągnik T6.160 Dynamic Command z 6-cylindrowym silnikiem to kolejna z nowości. Maszyna ta łączy w sobie kompaktowe wymiary z 6-cylindrowym silnikiem oraz przekładnią Dynamic Command.

Oferta maszyn towarzyszących marki New Holland zostanie poszerzona o nowe głębosze i kompaktowe brony talerzowe dostarczane przez Maschio Gaspardo oraz montowany z tyłu pielnik rzędowy umożliwiający usuwanie chwastów pomiędzy rzędami.

Jak zapowiada Lambro, w drugiej połowie roku czekać nas będą kolejne nowości produktowe, których póki co marka nie chce zdradzać.

Wirtualne targi Youniverse

Zupełną innowacją mają być także wirtualne targi Youniverse, podczas których marka będzie przyjmować gości na swoim wirtualnym stanowisku. Będą to pierwsze tego rodzaju targi maszyn rolniczych, odbywające się na interaktywnej platformie, która zawiedzie uczestników w odkrywczą podróż do unikalnego, wciągającego wydarzenia informacyjno-rozrywkowego. Wydarzenie to ma mieć miejsce od 9 do 18 kwietnia 2021 r.