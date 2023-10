Dzięki podpisanej podpisaniu długoterminowej umowy z holdingiem EW Group, niemiecki producent kompleksowego systemu maszynowego Nexat będzie jeszcze bardziej zwiększać swoje zaangażowanie w rozwój zrównoważonej, innowacyjnej i wydajnej technologii rolniczej.

Dzięki Grupie EW, Nexat otrzyma niezbędny zastrzyk finansowy do dalszego rozwoju i szerszego wkroczenia na rynki rolnicze oraz do ciągłego działania na rzecz wyzwań zrównoważonego rolnictwa.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się przekonać EW Group, bardzo silnego inwestora, do przyłączenia się do nas. Połączenie z długoterminowo zorientowaną grupą rodzinną o wyjątkowych osiągnięciach w rozwoju wiodących na świecie innowacji, to doskonała wiadomość dla naszych klientów, partnerów i pracowników. Partnerstwo wzmacnia nasze długoterminowe możliwości rozwoju – tak o współpracy z EW Group mówił Klemens Kalverkamp, dyrektor zarządzający Nexat.