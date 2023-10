Nexat zdobył już złoty medal innowacji targów Agritechnica, ale było to podczas pandemii, kiedy targi się nie odbyły. Zatem w dniach 12–18 listopada 2023 r. w Hanowerze będzie okazja by po raz pierwszy zobaczyć Nexata na żywo.

Temat przewodni targów to „zielona produktywność – inspiracje i rozwiązania”, który ma podkreślić znaczenie zrównoważonego rozwoju i nowych technologii w rolnictwie. Producent kompleksowego systemu Nexat ma rozwiązanie na wszystkie bolączki nowoczesnego farmera - rozwiązanie łączące efektywność i rolnictwo regeneracyjne.

Oczywiście to tylko punkt widzenia producenta, bo Nexat to urządzenie, które ma sens tylko w wielkoobszarowych, gigantycznych gospodarstwach.

A ile kosztuje Nexat? Według szacunków uzbrojony w system NexCo Nexat powinien kosztować zdecydowanie ponad 2 mln dolarów.

Nexat i system Nexco, fot. mat. prasowe Nexat

Czym jest Nexat?

Trzeba przyznać, że oczekiwania wobec Nexata są ogromne. Każdy jest ciekawy tej maszyny, jak wygląda, co robi i jakie przystawki stworzono przez ostatnie miesiące. Wszystko zobaczymy na stoisku C04 w hali nr 3.

Skrót Nexat jest akronimem i oznacza technologię rolniczą nowej generacji. W tej chwili głównym produktem firmy jest sam systemowy nośnik narzędzi, który bije na głowę wszelkie inne znane nam maszyny, oczywiście pod względem wielkości, wydajności i mocy (ok. 1100 KM).

Firma do Nexata proponuje także moduł omłotowy Nexco. W połączeniu z innymi modułami pojazd systemowy może wykonywać uprawę gleby, siew, nawożenie, ochronę roślin i zbiór plonów

Najbardziej znanym modułem mogącym działać z Nexatem jest moduł kombajnu NexCo. Według producenta osiąga on przepustowość ziarna od 130 do nawet 200 t/h. Koncepcja omłotu bazuje na zamontowanym poprzecznie do kierunku jazdy rotorze o długości niemal 6 m. Rotor rozdziela materiał na dwa strumienie, co pozwala na osiągnięcie wyższej wydajności w porównaniu do maszyn konwencjonalnych i stanowi warunek równomiernego rozmieszczenia słomy i plew za pomocą dwóch rozdrabniaczy, nawet przy szerokości cięcia 14 m.

Premiery innych narzędzi dedykowanych do Nexata

Na Agritechnice zobaczymy także kilka innych narzędzi dedykowanych specjalnie do Nexata, a dotąd nie prezentowanych szerokiej publiczności.

Jedną z nich będzie heder do zbioru kukurydzy marki Geringhoff o nazwie TruFlex z listwą tnącą z taśmą żyletkową o szerokości roboczej 15,5 m. Kolejną firmą, która nie boi się wyzwań jest Dammann. Niemcy opracowali belkę opryskową z szerokości roboczej 48 m. Dammann słynie z nietypowych produktów i elastycznego podejścia do klienta. Dlatego producent Nexata zwrócił się właśnie do nich by opracować zupełnie nowe urządzenie.

Geringhoff dla Nexata, fot. mat. prasowe Geringhoff

Belka opryskowa dla Nexata jest składana hydraulicznie oraz jest specjalnej konstrukcji w kształcie litery G. Wersja o szerokości 48 m posiada dodatkową sekcję wysięgnika po lewej i prawej stronie, z punktami składania na 21 m i 42 m. Elastyczny wysięgnik można stosować także przy zmniejszonych szerokościach roboczych.

Przy okazji nowy wysięgnik o długości 48 m jest dostępny także dla produktów typowych dla Dammanna, czyli tandemu klasy Profi, tridemu klasy Profi i dla pojazdu Dammann-trac DT 3500 H.