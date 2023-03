Postanowiłem sprawdzić, czy ciągnik za okazyjną cenę to naprawdę okazja, czy też próba oszustwa. Chociaż, jak się pewnie domyślacie finał jest znany.

Serwisy ogłoszeniowe stanowią ogromne pole do wyłudzeń pieniędzy od niczego nieświadomych kupców.

Przedstawiamy schemat działania przestępców, którzy chcieli wyłudzić pieniądze od rolników. Oferowali im fikcyjny traktor po okazyjnej cenie.

To ciągle funkcjonujący w przestrzeni ogłoszeniowej proceder. Ku przestrodze, zwróćcie uwagę na jedną z najświeższych ofert. Bądźcie czujni.

Na jednej z grup zakupowych na najpopularniejszym serwisie społecznościowym natknąłem się na ogłoszenie informujące o sprzedaży ciągnika John Deere 6930 Premium z ładowaczem czołowym i niecałymi 3000 mth na liczniku za cenę 49 000 złotych polskich. Przyznacie, że cena wręcz promocyjna względem tego co na rynku można spotkać (ale o cenie rynkowej w ostatnim akapicie). Do ogłoszenia dodane były zdjęcia, a sam ciągnik wystawiał ktoś z profilu wyglądającego na autentyczny.

Jedno ze zdjęć przedstawia nawet aktualny stan licznika oferowanej maszyny. Fot. oszust

Okazja życia

W treści ogłoszenia podana była informacja, że wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt przez priv. Tak więc żywo zainteresowany zakupem ciągnika napisałem do sprzedającego. Po kilku godzinach dostałem informację, z prośbą o podanie adresu email. A po jego podaniu dostałem taką oto wiadomość i w załączniku zdjęcia ciągnika (kilka z nich służy jako ilustracje w tym artykule)

Treść pierwszego emaila od oszusta. Fot. Michał Wołosowicz

Super warunki bez kosztów

Brzmi super i wygląda na okazję życia, więc wyraziłem zainteresowanie zakupem ciągnika. Sprawdziłem oferenta, NIP; Regon się zgadza, firma ma siedzibę pod podanym adresem (dlatego go zamazałem). Telefon jest napisany tak, że wygląda jak kierunkowy z wielkopolski. Wszystko wydaje się być w pełni legalne. Na moją wiadomość dostałem taką odpowiedź:

Treść drugiego emaila od oszusta. Fot. Michał Wołosowicz

Pewne koszty występują

Po podaniu informacji, gdzie ten ciągnik miałby być dostarczony. Dostałem taką informację. Co prawda ciągnik dostałbym gratis ale trzeba pokryć drobne koszty transportu. Pomyślałem, że nie ma sprawy, przecież co to jest i zaproponowałem, że zapłacę przy rozładunku gotówką lub szybkim przelewem. Na to nie dostałem już odpowiedzi.

Treść trzeciego emaila od oszusta. Fot. Michał Wołosowicz

Jak to działa ?

Proceder jest prosty. Oszuści znajdują ładne zdjęcia. Zakładają profil na portalu społecznościowym wyglądający na prawdziwy i zapisują się do grup, gdzie można oferować maszyny zarówno rolnicze jak i budowlane. Potem znajdują dane legalnie działającej na rynku polskim firmy i w ofercie podają je dla zwiększenia swej wiarygodności. Bo jeśli dane sprawdzimy to przecież ta firma istnieje ale oczywiście jej właściciel nawet nie wie, że handluje maszynami. Podają telefon w tym przypadku ten numer w google sprawdziło ponad 30 000 osób i nikt nie napisał żadnej pozytywnej opinii.

Potem trzeba tylko znaleźć jelenia, który szuka okazji i poprosić go o wpłacenie pieniędzy na podane konto. Ja wygląda argumentacja oszustów możecie zobaczyć na skanach wiadomości. Kwota 3000 zł nie wydaje się duża, a pewnie ktoś się od czasu do czasu skusi się i wypłata co miesiąc jest. Chociaż czasem kogoś udaje się złapać.

Czujni użytkownicy

Tu od razu chciałem podkreślić, że na grupie, gdzie był oferowany ciągnik większość jeśli nie wszystkie komentarze sugerowały, że to oszustwo i żeby nie dać się nabrać. Część zgłosiła post do administratora grupy i został on usunięty. Nie wiem kto się nabiera na propozycje oszustów i zdjęcia ciągnika ze słonecznej Hiszpanii pełnej śniegu, ale musi to od czasu do czasu działać skoro próbują. Poszkodowany pewnie nie zgłosi tego nawet na policję bo będzie mu wstyd, że dał się tak nabrać i sprawa się kończy, a oszuści bawią się i korzystają z życia.

Nie ma okazji

Ciągnik z ogłoszenia z taką ilością mth i ładowaczem czołowym jest wyceniony w ogłoszeniach na około 70 000 Eur netto. Ciągniki z przebiegiem trzy razy wyższym są wyceniane na 40 000 Eur netto. Cen chociażby zbliżonych do tej z oferty oszustów po prostu nie ma na rynku.

Nie dajcie się oszukać, skoro znaleźliście okazję zapytajcie kolegi po fachu co sądzi. Najwyżej się pośmieje z waszej naiwności ale lepsze to niż stracone pieniądze.