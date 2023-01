Podczas naszej konferencji Kierunek Innowacja, odbywającej się w Wielkopolsce, rozmawialiśmy z rolnikami, jak w 2023 r. zamierzają rozwijać swoje gospodarstwa. Większość przyznaje, że maszyny są im potrzebne, ale ze względu na trudne warunki ekonomiczne w kraju, decyzja w co zainwestować, jest bardzo trudna.

W gospodarstwie zawsze jest coś do kupienia, co ulepszyłoby produkcje i pozwoliło się rozwijać. Jednak wysokie ceny środków produkcji, nawozów, paliwa, wzrost cen maszyn i kredytów, spowodowało, że rolnikom nawet trudno jest zaplanować jakikolwiek zakup.

− W tej chwili wstrzymujemy się z podejmowaniem kolejnych decyzji o zakupach ze względu na niestabilną gospodarkę. Oczywiście, przydałby się nowy ciągnik czy kombajn, jednak przy obecnych cenach nawozów trzeba się dobrze zastanowić - trudno jest sobie pozwolić na inwestycje za kilkaset czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, gdy tę kwotę trzeba przeznaczyć właśnie na nawożenie – mówi Damian Juś, rolnik z powiatu słupeckiego w Wielkopolsce, który prowadzi hodowlę trzody chlewnej oraz 60 ha upraw roślinnych.

Małe gospodarstwa częściej rezygnują z inwestycji

Rolnicy z mniejszych i średnich gospodarstw podkreślają, że dla nich największym wyzwaniem jest zbyt duże ryzyko, by zaciągać kredyt, gdyż nie wiadomo co będzie jutro i przy tej skali odsetek ciężko mówić o widokach na zwrot z inwestycji. A wypracowanie gotówki z własnego gospodarstwa, pozwala im dziś na inwestycje bardziej remontowe, niż te zakupowe, rozwijające gospodarstwo.

Gospodarze zdają sobie sprawę, że obecnie, jeżeli ktoś kupuje nowe maszyny, to są to duże i bardzo duże gospodarstwa. A te średnie ok. 30-50-hektarowe, są dziś pozbawione jakiegokolwiek wsparcia zewnętrznego, gdyż w dużej części nie spełniają wymogów kredytowych.

− Ja nie inwestuję, nie opłaca się – nie ma inwestycji, nie ma kredytu. Dlatego śpię spokojnie. Na dziś nie widzę przyszłości nowych maszyn na moim 20-hektarowym gospodarstwie, a ziemi nie dokupuję -jest taki wyścig po nią, że nie zdążyłbym przeczytać ogłoszenia – mówi pan Marek, rolnik z Wielkopolski.

Dobry czas na zakup maszyn rolniczych już był

Te gospodarstwa, które miały możliwość, chętnie inwestowały z zakup ziemi, której w woj. wielkopolskim dostępność jest bardzo mała. Niektórych rolników nie zniechęciły również ceny, które oscylowały w granicach 100 tys./ha.

− Jeszcze dwa lata temu była bardzo dobra sytuacja do zakupów. Staramy się co roku inwestować w maszyny czy w budynki i grunty. Trzeba - w ramach swoich możliwości – się rozwijać. zauważył Michał Koszarek, rolnik z powiatu wrzesińskiego, który prowadzi hodowlę zwierzęcą i roślinną na 100 ha. Dodał jednocześnie:

– Patrząc na to co się dzieje na rynkach światowych, to jest to porządnie zaciągnięty hamulec i trzeba myśleć co się robi z pieniędzmi we własnym gospodarstwie.

Ci, którzy zakupili grunty i wymienili maszyny przed załamaniem się warunków na rynku, mogą pracować w większym spokoju, licząc jedynie na to, że ceny płodów rolnych wzrosną. Oczywiście czarną stroną pozostają wciąż ceny paliw i nawozów.

− Zakupy maszyn jak najbardziej, ale tylko z własnych środków. Kredyty są za drogie. W poprzednich latach udało się zmodernizować budynek inwentarski, dokupić ziemi oraz m.in przyczepy. Czekam co przyniesie ten rok. Jeśli będą własne środki, będę dalej rozwijał gospodarstwo. Jeśli nie, to będzie to pierwszy rok, który raczej będzie bez inwestycji. powiedział pan Marcin, rolnik z powiatu gnieźnieńskiego, prowadzący uprawy roślinne na 40 ha oraz hodowlę bydła pasowego.

I dodał:

− Jeśli już kupuję, to nowe maszyny, bo mam pewność, że przez kilka następnych lat, będę miał święty spokój i nie będę musiał inwestować w ich naprawę.

Odmienne zdanie miał natomiast inny uczestnik konferencji, pan Piotr.

− Uważam, że teraz nie opłaca się kupować nowego sprzętu – czy to w kredycie, czy to za gotówkę, bo on się po prostu nie spłaci. Lepiej zainwestować w sprzęt używany z wyższej półki w dobrym stanie, który nie wymaga remontu i nawet niech kosztuje 20-30 proc. więcej. Mam kilka tego typu przykładów w moim gospodarstwie. Pierwszy zachodni ciągnik - 100-konny Massey Ferguson, miał 25 lat, gdy go kupiłem. Pracowałem nim przez 8 lat. Przez ten czas popsuł się tylko rozrusznik i akumulator – opowiada o swoim podejściu do inwestowania. Pan Piotr prowadzi kilkudziesięciuohektarowe gospodarstwo roślinne w powiecie szamotulskim.

Zatem inwestują ci, którzy odczuwają ogromną potrzebę zakupu maszyn. Odważniejszych decyzji nie boją się duże gospodarstwa, które funkcjonują jak rozbudowane przedsiębiorstwa, gdzie jest ciągły obrót kapitału. Jeżeli ktoś może, czeka. I może się to okazać dobrą decyzja - analitycy estymują, że poziom stóp procentowych powinien maleć i tym samym dostępność kredytów dla rolników się zwiększy.