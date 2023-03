Cała gama ciągników teleskopowchy Merlo Multifarmer składa się z modeli o udźwigach od 3,4 t do 4,4 t i wysokościach podnoszenia do 9 m. fot. AdK

Ten kompaktowy ciągnik teleskopowy, który otrzymał złoty medal targów Agrotech, seryjnie wyposażony jest w tylny 3-punktowy zaczep TUZ kategorii II o udźwigu 3 t. To umożliwia wykonywanie w gospodarstwie prac, które do tej pory były niemożliwe dla podnośników teleskopowych.





Dla tych, którym do tej pory brakowało możliwości wykorzystania ładowarki do lżejszych prac polowych, Merlo ma propozycję. Należące do rodziny ciągników teleskopowych modele MF34 seryjnie wyposażone są w mechaniczny wał odbioru mocy, który w połączeniu z zaczepem 3-punktowym TUZ, pozwala na współpracę doczepianego polowego i holowanego osprzętu.

W maszynie Merlo montowane są silniki spalinowe o mocy 136 KM oraz przekładnie hydrostatyczne, które pozwalają na precyzyjne operowanie maszyną poprzez milimetrowe sterowanie ruchami maszyny.

Kabina zamontowana jest na tzw. silent-blocku, który zmniejszają drgania, zapewniając operatorowi maksymalny komfort przy zachowaniu dobrej widoczność.

Zastosowany system Eco Power Drive (EPD) kontroluje i automatycznie reguluje obroty silnika dopasowując je do wykonywanej pracy. Technologia ma zmniejszyć zużycie paliwa do 18 proc.