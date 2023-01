Konferencja Kierunek Innowacja, oprócz dużej dawki wiedzy, przekazywanej przez specjalistów agrotechniki i ekonomistów, to przede wszystkim spotkania z rolnikami. Pan Łukasz Janiak, prowadzący małe gospodarstwo w Wielkopolsce, opowiada, jak był zmuszony przeorganizować profil gospodarstwa oraz jak widzi jego rozwój w przyszłości.

− W zeszłym roku sytuacja na rynku trzody sięgnęły dna. Wtedy musiałem coś zmienić, aby się ratować. Sprzedałem tuczniki i poszedłem w produkcje roślinną. Być może powrócę kiedyś do tego, ale na razie nie pozwala na to sytuacja z ASF – mówi pan Łukasz.

Gospodarz przyznaje, że pomimo niesprzyjających warunków trzeba szukać sposobów na rozwój, przyznając jednocześnie, z jakim największym problemem się zmaga.

– W rolnictwie trzeba mieć jakąś wizje, nie można czekać co przyniesie świat – trzeba działać – powiedział rolnik i dodał:

− Aby lepiej gospodarować chciałbym dokupić ziemi, ale pod tym względem jest trudno – ziemie są bardzo drogie – w Wielkopolsce wahają się ok. 100 tys./ha. Z dzierżawami też jest problem – kiedy pojawia się taka możliwość, to dostęp do nich zdobywają duże podmioty gospodarcze – indywidualny rolnik w tej kwestii nie ma za dużych szans na rozwój.