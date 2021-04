Nie odbędzie się Zielone Agro Show 2021

Niestety kolejna wystawa rolnicza zostaje odwołana. Chodzi o Zielone Agro Show, które miało się odbyć w terminie 22-23 maja br. w Ułężu.

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych ze względu na dbałość o zdrowie Wystawców i Zwiedzających w dobie epidemii COVID-19 oraz z powodu panujących obostrzeń podjął decyzję o odwołaniu wystawy Zielone Agro Show 2021, która miała odbyć się w terminie 22-23 maja br. w Ułężu.

Wystawa Zielone Agro Show to impreza poświęcona technice zbioru i konserwacji pasz. Co roku gromadziła ok. 150 wystawców i ok. 30 tys. zwiedzających.

Natomiast jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jest szansa że odbędą się pokazy maszyn zielonkowych bez udziału publiczności, a które będą transmitowane online. Łąki pokazowe są bowiem nieprzerwanie pielęgnowane, jest więc potencjał do pracy maszyn. Cóż - Izba podejmuje działania na miarę tych trudnych czasów. Będziemy informowali Was w tym temacie.