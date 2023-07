W ramach konkursu "Innowacyjny Farmer 2023" odwiedziliśmy ostatnio gospodarstwo rodziny Kieloch w w woj. dolnośląskim. Jak mówią gospodarze - nie wyobrażają sobie dzisiaj pracy bez innowacji, których zastosowanie przynosi konkretne efekty. Do ich gospodarstwa trafiają najnowsze zdobycze techniki.

Gospodarstwo rodziny Kieloch w m. Gościsław w woj. dolnośląskim - zgłoszone do konkursu "Innowacyjny Farmer 2023", ma obecnie powierzchnię ok. 1100 ha. Prowadzona jest w nim produkcja roślinna.

Potężne gospodarstwo - rodzinne

Niektórzy pewnie od razu powiedzą, że to przedsiębiorstwo, a nie gospodarstwo. Tymczasem rzeczywiście jest to gospodarstwo rodzinne - pracuje w nim cała rodzina: Pan Alfred i jego 5 synów oraz córka.

Mają co robić, bo powierzchnia duża i wyzwań sporo. Warto dodać, że nie jest to gospodarstwo "poPGR-owskie" i jego areał to efekt wieloletnich zakupów działek od okolicznych rolników, dzierżaw, wymian itp. Wystarczy wspomnieć że jest ok. 200 działek w 3 powiatach!

Najnowsze technologie "on board"

To nie ułatwia prowadzenia rolniczego biznesu, ale z pomocą przychodzą nowoczesne technologie, które rolnicy "czują" i jak mówią: wykorzystują w maksymalny sposób.

Wśród sprzętu, który można uważać za najbardziej innowacyjny, a przede wszystkim przynoszący największe korzyści można wymienić choćby: Crop Sensor Isaria, rozsiewacz Rauch Axis 50.2 EMC+W Vari Spread, nowy ciągnik Claas Axion z systemem Cemos i CTIC (systemem automatycznego pompowania kół), samojezdny opryskiwacz Dammann, czy kombajn Claas Lesion 8800.

Wkrótce pełna relacja wideo na Farmer.pl.