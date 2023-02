Podczas najbliższych targów Agrotech w Kielcach z pewnością zobaczycie kilka ciekawych premier. Jedną z nich będzie prezentacja ciągnika Kioti serii HX o mocach maksymalnych od 100 do 127 KM. Czym się wyróżnia nowa maszyna koreańskiej marki?

Nowe modele zastępują w ofercie koreańskiej marki serię PX i trzeba przyznać, że charakteryzują się naprawdę ładnym designem, zdecydowanie ciekawszym od poprzednika. Po raz pierwszy widzieliśmy ten ciągnik podczas listopadowych targów EIMA International w Bolonii i już wtedy niebanalna stylizacja zrobiła na nas spore wrażenie. Ciągnik Kioti mogli oglądać także odwiedzający targi SIMA w Paryżu.

Nowa stylistyka pojawiła się nie tylko na zewnątrz, ale także w kabinie, która może się pochwalić nowym fotelem operatora z amortyzacją pneumatyczną i podłokietnikiem. Wszystkie ciągniki zostały wyposażone w 5-słupkową kabinę z klimatyzacją, ogrzewaną tylną szybę, przednie lampy LED oraz możliwość sterowania tylnym podnośnikiem (EHR) jak i WOM z tyłu ciągnika dzięki przyciskom na błotniku. Do tego dochodzi praktyczny szyberdach i otwierany lufcik tuż za drzwiami.

Własny, nowoczesny silnik

Pod maską nie znajdziemy już silników Doosan, które zostały zastąpione przez jednostki firmy Daedong, czyli pochodzące wprost od właściciela marki, .

Kioti HX1201 na targach EIMA w Bolonii, fot. K.Pawłowski

Czterocylindrowe silniki o pojemności skokowej 3 833 ccm we wszystkich modelach serii posiadają funkcję Boost oraz spełniają wszelkie normy (Stage V).

W ofercie znajdują się modele HX9010PC o maksymalnej mocy 100 KM (90 KM mocy podstawowej), HX1001PC - 111KM (100 KM mocy podstawowej) oraz HX1201PC – 127 KM (115 KM mocy podstawowej).

Nowy hit Kioti?

Ciągnik dysponuje przekładnią Power Shuttle 32/32 z funkcją E-shift, która umożliwia zmianę biegów bez wciskania sprzęgła, co z pewnością ułatwia obsługę ciągnika, szczególnie w transporcie. Z tyłu zamontowano podnośnik kategorii 2 o udźwigu 4,41 t, dwa zawory hydrauliczne i wałek odbioru mocy o prędkościach 540, 750 i 1000 obr./min. Pojazd może się poruszać z prędkością od 0,24 do ok. 40 km/h w obu kierunkach.

Ciągniki Kioti są obecne na polskim rynku już dłuższy czas. Rolnicy, z którymi rozmawialiśmy zazwyczaj chwalili koreańskie traktory, głównie za dobrą jakość wykonania i małą awaryjność.

Do tej pory Kioti kojarzyło się z ciągnikami komunalnymi, specjalistycznymi oraz solidnymi pojazdami UTV. Być może seria HX pomoże firmie zaistnieć w większym zakresie także w segmencie ciągników między 100, a 140 KM? Zobaczymy czy tak będzie, z pewnością ciągnik ma wszelkie predyspozycje do tego by odnieść sukces.

Z tyłu istnieje możliwość sterowania tylnym podnośnikiem (EHR) oraz WOM dzięki przyciskom na błotniku, fot. mat. prasowe

Prezentacja w Kielcach będzie polską premierą tej maszyny. Na miejscu dowiemy się jaką kwotę trzeba będzie przeznaczyć na zakup sprzętu. Znając markę Kioti cena będzie na pewno skalkulowana nieco bardziej atrakcyjnie niż w przypadku liderów rankingu sprzedaży.

Osoby, które już się przekonały do tego sprzętu mogą odwiedzić dealerów marki Kioti w Polsce, bo ciągniki serii HX można już zamawiać.