Kupić nową maszynę dobrze, to znaczy otrzymać na nią korzystną ofertę cenową, ale przede wszystkim uzyskać realną pomoc i wsparcie przy jej konfiguracji. Do tego drugiego aspektu potrzeba jednak szerokiej znajomości oferty danego producenta przez sprzedawcę, a z tym niestety bywa różnie.

Niekompetencja sprzedawców? Im więcej marek u dealera, tym większa

Przeglądając ofertę produktową pierwszego, lepszego sprzedawcy zauważymy, iż z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie on prowadził sprzedaż maszyn kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu różnych marek.

Jeśli założymy, że każda z tych marek oferuje po 3-4 rodzaje maszyn w kilku różnych wariantach, to z łatwością naliczymy setki, a po uwzględnieniu szerokiego wachlarza opcji dodatkowych nawet tysiące możliwych konfiguracji. Będąc sprzedawcą nie sposób "ogarnąć" tak ogromnego zasobu wiedzy i stąd właśnie rodzi się niekompetencja.

Sprzedawca, nie doradca

Jeszcze parę lat wstecz w branży maszyn rolniczych często spotykano osoby określane mianem doradców. Mogliśmy się do nich zgłosić i bez problemu otrzymać odpowiedzi na nurtujące nas pytania techniczne dotyczące danych maszyn.

Oczywiście wciąż znajdziemy takie osoby, czasami z ramienia producenta, a czasami dealera. Mimo to uważam, że coraz częściej jest to jednak „gatunek na wymarciu”. Po części jest to zapewne spowodowane redukcją kosztów przez producentów, czy importerów i chęcią przerzucenia tych kompetencji na sprzedawców utrzymywanych z ramienia dealerów.

Przy dużej ilości oferowanego sprzętu różnych producentów sprzedawcy siłą rzeczy bywają niekompetentni fot. Tomasz Kuchta

Jaki jest tego efekt? Ano taki, że pozyskanie informacji nt. konkretnej maszyny spada na barki rolnika. Jeśli bowiem nie zrobi tego we własnym zakresie, to kupi maszynę, która nie będzie się sprawdzała w jego warunkach.

Jak to wygląda w praktyce?

Miałem ostatnio okazję konfigurować kilka maszyn – zarówno krajowych, jak i zachodnich i niestety niekiedy niekompetencja sprzedawców jest porażająca. Warto zaznaczyć, że poziom wiedzy handlowców jest wyższy, jeśli mówimy o maszynach sygnowanych logo bardziej renomowanych producentów, choć to też nie jest regułą.

Jeśli przykładowo chcę wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na maszynę uprawową, to pragnę otrzymać konkretne rekomendacje co do polecanej konfiguracji, omówienie poszczególnych elementów wyposażenia dodatkowego, czy realne doświadczenia sprzedawcy z pracy taką maszyną.

Niestety często w odpowiedzi otrzymuję link do strony producenta, gdzie oprócz "marketingowego bełkotu" trudno jest wyłuskać jakiekolwiek cenne dla mnie informacje. No cóż, sprzedawca sprzedaje, a nie doradza.

Mnogość marek – konflikt interesów producentów?

Szeroki przekrój marek sprzedawanych u danego dealera to z pewnością większy wybór dla klienta. Jednak do pewnego zgrzytu, a może raczej konfliktu interesów może dochodzić, gdy w ofercie jednego sprzedawcy występuje kilka konkurencyjnych produktów z tego samego segmentu.

Przy dużej ilości oferowanego sprzętu różnych producentów sprzedawcy siłą rzeczy bywają niekompetentni fot. Tomasz Kuchta

Jeśli np. sprzedaje on przyczepy czterech różnych producentów, to łatwo się domyślić, iż najchętniej będzie on „wpychał” rolnikom te przyczepy, na których najlepiej zarabia, a nie te, które najpełniej spełniałyby oczekiwania rolnika.

Ważne więc jest, by już na początku samemu jasno określić kryteria zakupowe oraz wstępnie zweryfikować jaki produkt nas najbardziej interesuje, wówczas bowiem będziemy mniej podatni na sugestie sprzedającego.

Pozornie szeroki wybór

Spotkałem się też z sytuacjami, gdzie kontaktując się ze sprzedawcami i jasno dając do zrozumienia, jaka maszyna i jaki producent mnie interesuje, już na starcie byłem przekierowywany na rozwiązania konkurencyjnych producentów. Czy ta druga marka oferowała faktycznie lepszą maszynę, czy może marża sprzedażowa była wyższa? Cytując klasyka: nie wiem, choć się domyślam.

Argumentacja w tym wypadku również była bardzo powierzchowna i często sprowadzała się do stereotypowej gadki w stylu: „Wie Pan, polski producent to słaba jakość wykonania i nieustanne problemy z użytkowaniem, ale gdyby Pan kupił maszynę renomowanego, zachodniego producenta, w cenie trzykrotnie wyższej, to gwarantuję, że byłby Pan bardziej zadowolony”.

Ciężko się nie zgodzić z taką argumentacją, jednak podstawą doboru sprzętu w średniej wielkości gospodarstwie jest racjonalność, a więc pójście na pewne kompromisy. Ciekawe, czy idąc do salonu samochodowego, będąc zainteresowanym Skodą Fabią, sprzedawca też z uporem maniaka namawiałby mnie na Skodę Superb w topowej wersji?

Jak to zmienić?

Jak zatem poprawić kompetencje sprzedawców w zakresie znajomości oferowanych produktów? Cóż, rozwiązanie wydaje się banalne: zmniejszyć ilość sprzedawanych marek przy jednoczesnym zwiększeniu nacisku na szkolenia produktowe.

Z perspektywy producenta maszyn rolniczych wolałbym mieć nieco mniej liczną sieć dealerską ale za to bardziej kompetentną, bowiem przygotowany sprzedawca lepiej dopasuje maszynę do moich potrzeb, a więc w rezultacie będę z niej bardziej zadowolony. Jak powszechnie wiadomo, jeden zadowolony klient przyciągnie do producenta kilku kolejnych, podczas gdy jeden niezadowolony zniechęci kilkudziesięciu. Tak wszakże działa marketing szeptany.