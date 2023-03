Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Parlament Europejski przegłosował zakaz rejestrowania w UE samochodów spalinowych od 2035 r. Okazuje się, że w Europie nie wszyscy są z tego zadowoleni.

Dziennik Gazeta Prawna poinformował dziś, że berliński rząd chce zweryfikować przegłosowane przez Parlament Europejski rozporządzenie. Według informacji uzyskanych przez DGP Niemcy mają poparcie Włoch, ale być może do tej grupy dołączą także Francja, Bułgaria i Polska.

Sprawa nie jest prosta, bowiem aby odrzucić decyzję PE na poziomie Rady Unii Europejskiej (czyli ministrów państw członkowskich, która ma się odbyć za kilka dni) należy wprowadzić pewne zmiany i skierować projekt do ponownego przegłosowania w Parlamencie Europejskim.

Rada zbiera się 7 marca i wtedy zakaz miał zostać ostatecznie przegłosowany. Wcześniej wydawało się to formalnością, gdyż przepisy nie zostały przeprowadzone ukradkiem, pod osłoną nocy jak w Polsce, a zostały poprzedzone wcześniejszymi uzgodnieniami. Ale jak napisano w Dzienniku Gazeta Prawna nieformalne spotkanie ministrów transportu i infrastruktury członków UE w Sztokholmie, które odbyło się w tym tygodniu, pokazało, że nie wszyscy są zadowoleni z uchwalonych przepisów.

Według DGP niemiecki rząd tworzy koalicję państw, które chcą zatrzymać zakaz. Aby zablokować wniosek Komisji Europejskiej podczas Rady UE przeciwko muszą zagłosować państwa reprezentujące ponad 35 proc. ludności UE plus jedno państwo. Czy jest możliwe? Raczej tak, ale pewne na razie nie jest.

Berlin na w tym interes

Dla przeciwników zakazu byłoby świetne, aby spalinówki pozostały w obiegu, bo są tańsze, łatwiejsze w obsłudze i dopracowane technicznie. Dla ekologów lepszy jest wariant przegłosowany w PE, gdyż uważają oni, że samochody spalinowe trują, bez względu jak wyśrubujemy normy emisji spalin. A co nie pasuje Niemcom? Oczywiście chodzi o pieniądze, a nie o dobro obywateli.

Niemieckie przedsiębiorstwa, m. in. takie jak Porsche, Siemens czy Audi sporo już zainwestowały w technologie paliw syntetycznych, o czym także już wspominaliśmy. Dlatego Niemcy chcieliby, aby auta napędzane silnikami spalinowymi, ale za pomocą eFuels, mogły być dalej rejestrowane.

W tym tygodniu niemiecki minister transportu Volker Wissing stwierdził, że paliwa syntentyczne, produkowane z udziałem wody i dwutlenku węgla, powinny stanowić uzupełnienie silników elektrycznych i wodorowych. Trudno się z nim nie zgodzić, choć jak już pisaliśmy, e-paliwa mają pewne wady, które trudno będzie przeskoczyć do 2035 r. Z drugiej strony szkoda zamykać furtkę, która może dać klasycznym silnikom drugą młodość.

- Naszym celem jest umożliwienie rejestracji nowych samochodów z silnikami spalinowymi także po 2035 roku. Ale wówczas muszą już jeździć dzięki przyjaznym dla klimatu eFuels. Ta technologia będzie wkrótce odgrywać główną rolę na całym świecie. Technologiczne know-how musi być zachowane w kraju eksportującym pojazdy, takim jak Niemcy - napisał na Twitterze Christian Lindner, minister finansów oraz lider partii FDP.

Wygląda na to, że Niemcy są zdeterminowani do znalezienia sojuszników. Ale oczywiście nie wszyscy politycy zza naszej zachodniej granicy są zgodni z taką opinią.

Z deklaracji polityków FDP nie są zadowoleni ich koalicjanci w rządzie Olafa Scholza, czyli Zieloni. Federalna minister środowiska, Steffi Lemke, nalega, aby Niemcy zgodziły się na to co zaproponowali politycy UE. "Trzeba działać rzetelnie i dotrzymywać złożonych obietnic" – powiedziała Lemke w wypowiedzi dla Süddeutsche Zeitung.

- Cieszę się, że możemy spodziewać się technologicznego know-how w 2035 r. - przy 40 stopniach w cieniu, wąskich gardłach w dostawach i racjonowaniu wody. Technologii, które zostały uznane za nieefektywne ponad 10 lat temu i zostały już odrzucone przez producentów samochodów na całym świecie - napisała na Twitterze w odpowiedzi do tłita Lindnera, Luisa Neubauer, niemiecka rzeczniczka organizacji Fridays for Future (Młodzieżowego Strajku Klimatycznego).

Kto jeszcze nie chce zakazu?

O zakazie negatywnie wypowiadali się oczywiście przedstawiciele większości firm motoryzacyjnych, w tym również mające znaczenie w branży rolniczej. W styczniu głos na ten temat zabrał szef europejskiego oddziału Mazdy.

- Lubię pojazdy elektryczne, nie mam z nimi żadnego problemu, ale wstydzę się tego, że wydaje się, że już dokonaliśmy wyboru technologii. Zwykle najwięcej innowacji pojawia się, gdy wyznaczasz cel, ale nie mówisz nikomu, jak go osiągnąć. Taki wybór to błąd i hańba polityków – mówił na łamach angielskiego Car Dealer Magazine dyrektor generalny Mazda Europe, Martijn ten Brink.

Na łamach niemieckiego Agrarheute na ten temat wypowiadali się także przedstawiciele Deutz AG, którzy wprawdzie potwierdzili, że przepisy nie dotykają jeszcze pojazdów rolniczych, ale wszystkie ustalenia nie idą w dobrą stronę.

- Naszym zdaniem rozporządzenie nie ma zastosowania do ciągników i kombajnów rolniczych. Jednak patrzymy na rozwój przepisów z niepokojem, ponieważ technologie, które są już dostępne dzisiaj podczas eksploatacji silnika spalinowego mogą być neutralne dla klimatu, a nie są brane pod uwagę przez polityków – odpowiedziała firma Deutz AG zapytana przez niemiecki miesięcznik Agrarheute o komentarz do sprawy.

Przedstawiciele ADAC, największego europejskiego stowarzyszenia transportowego, również sprzeciwiają się zakazowi stosowania silników spalinowych. Według ADAC jasne jest, że silnik elektryczny w przyszłości będzie dominującym napędem nowych samochodów, zatem nie ma potrzeby wprowadzania specjalnych zakazów - powiedział rzecznik prasowy ADAC Andreas Hölzel w wypowiedzi dla Berliner Zeitung.

Zagrożeń, które widzą przedstawiciele branży, jest zdecydowanie więcej niż tylko ban na innowacyjność w innym kierunku niż napędy elektryczne i wodorowe.

- UE jest jedynym regionem, który rozważa wprowadzenie zakazu technologicznego, który zagraża naszej konkurencyjności oraz zagraża miejscom pracy dla pół miliona osób - powiedziała Sigrid de Vries, kierująca europejskim stowarzyszeniem branży części samochodowych CLEPA w czerwcu 2022 r.

O tym, że nowe technologie są zbyt drogie martwili się w październiku 2022 r. przedstawiciele Renault oraz szef Stellantis.

- Boję się o klasę średnią, która nie może pozwolić sobie na kupowanie samochodów za 30 tys. euro - stwierdził Carlos Tavares, szef koncernu Stellantis (m. in. Fiat, Jeep, Opel, Peugeot, Citroen) w dn. 26 października 2022 r., gdy w UE osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie zakazu rejestracji spalinowych samochodów od 2035 roku.

Oprócz ekspertów motoryzacyjnych swoje niezadowolenie z przepisów wyrażała także premier Włoch, Giorgia Meloni, która choć jesienią poparła przyjęcie zakazu, to już w styczniu 2023 r. była sceptyczna.

- To nierozsądne i myślę, że inne kraje członkowskie zgadzają się z naszym stanowiskiem w tej kwestii - stwierdziła Meloni komentując w jednym z wywiadów zakaz.

Meloni to nie jedyny polityk otwarcie krytykujący przepisy uchwalone przez KE. Jeszcze w listopadzie 2022 r. przed pochopnym zakazywaniem rejestracji spalinowych samochodów ostrzegał unijny sekretarz do spraw rynku wewnętrznego, Francuz Tierry Breton. W wywiadzie dla "Les Echos" Breton zwrócił uwagę, że przejście na produkcję samochodów wyłączenie elektrycznych może oznaczać utratę pracy dla przeszło 600 tys. Europejczyków.

O problemach biedniejszej strony obywateli nie zapomnieli politycy Solidarnej Polski, którzy w październiku 2022 r. zorganizowali w Kielcach konferencję prasową.

- Ludzie zamożni sobie poradzą, kupią sobie po prostu samochód elektryczny. Mniej zamożni nie dość, że będą musieli płacić więcej za użytkowanie pojazdu, który mają, to dodatkowo nie będzie ich stać na zakup elektrycznego - powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas konferencji prasowej w Kielcach

Inni polscy politycy strony rządzącej także sceptycznie odnosili się do tematu zakazu.

- Patrząc na rozwój stacji ładowania i elektromobilności w Europie, uważam, że ten termin jest nierealny. Nie możemy zabronić posiadania aut – mówiła w wywiadzie dla TVP Info Anna Moskwa, minister klimatu

Czy Niemcom uda się zablokować zakaz?

Jeśli do zablokowania przepisów przystąpią ministrowie Niemiec, Włoch i Francji to będą to reprezentanci ok. 47 proc. ludności UE. Do tanga będzie brakować jeszcze jednego kraju, a to już raczej problemem nie będzie. Jeśli nie Polska, to Bułgaria. Jeśli nie Bułgaria to być może Czechy. Możliwości, jak informuje DGP, jest co najmniej kilka. Kluczowe w tym wszystkim wydaje się zachowanie delegacji francuskiej.

Jeśli doszłoby do zatrzymania aktu i wprowadzenia pewnych poprawek to przepisy wróciłyby do PE. A to nie zdarza się co dzień, bowiem zazwyczaj takie akty są poprzedzone konsultacjami, ustaleniami i szeregiem rozmów. Właśnie po to by uchwalone rozporządzenia nie trafiały z powrotem do PE.

Więcej o zakazie i głosowaniu, które odbyło się 14 lutego 2023 r., napisaliśmy w osobnym materiale.