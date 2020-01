Niemcy: sprzedaż ciągników w 2019 do góry, a na podium zieleń w różnych odcieniach

U naszego zachodniego sąsiada w ub.r. właścicieli znalazło ponad 1300 (plus 4,7 proc.) nowych traktorów więcej w porównaniu do 2018, a sprzedaż zamknęła się liczbą 28 979 sztuk. Wynikowi temu wciąż jednak daleko do rekordowego 2017 r. kiedy to na rynek wjechało 33 695 maszyn.

W Niemczech cały czas rządzą dwaj bardzo mocni gracze. Obydwaj zarejestrowali mniej maszyn, ale i tak mają ogromną przewagę nad całą resztą. Na pierwszym miejscu w tym roku podobnie jak w latach poprzednich znalazł się John Deere z 6190 ciągnikami sprzedanymi i 21,4 proc. udziałem w rynku.

Na drugim miejscu plasuje się również niezmiennie od wielu lat Fendt – 5384 szt. i 19,4 proc. Co ciekawe Niemcy procentowo nie tracą udziału rynkowego, natomiast Amerykanie zanotowali o 2 punkty mniej w ostatnich 12 miesiącach. Nie zmienia to jednak faktu, że John Deere i Fendt razem to 41,1 proc. wszystkich rejestracji nowych traktorów za Odrą!

Trzecie miejsce, ale już ze znaczną stratą do prowadzącej „dwójki” przypadło jak za dawnych lat ponownie Deutz-Fahrowi (2358 szt. i 8,1 proc.). Stało się to kosztem liczonych razem firm Case IH i Steyr, które spadły aż na szóstą pozycję.

Z siódmego miejsca na czwarte przesunęła się Kubota ze sprzedażą podobnie jak D-F przekraczającą 2 tys. maszyn. Pozostałym graczom granicy tej nie udało się przejść. Najbliżej był notujący spadek o jeden szczebel piąty Claas, któremu do wymienionej liczby zabrakło 29 sztuk.

W najlepszej dziesiątce znalazły się jeszcze wspomniane do spółki Case IH i Steyer, siódmy New Holland (spadek o 2 miejsca) oraz od dwóch lat niezmiennie na tych samych szczeblach drabinki Massey Ferguson, Valtra i japońskie Iseki.

