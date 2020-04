Niemcy udostępniają bezpłatny sygnał korekcyjny rolnikom

Nowoczesne rolnictwo wymaga nowoczesnych rozwiązań, które często opierają się na precyzyjnym prowadzeniu maszyn rolniczych na polu. Jednak do prawidłowego funkcjonowania potrzeby jest często sygnał korekcyjny, za który trzeba płacić.

W Niemczech już dwa kraje związkowe wprowadziły darmowy dostęp do sygnału korekcyjnego dostarczanego przez system SAPOS. Pierwsza udostępniła rolnikom sygnał Dolna Saksonia w roku 2019, a w roku bieżącycm dołączyła do niej Badenia-Wirtembergia. Decyzja o darmowym udostępnieniu sygnału korekcyjnego była podyktowana chęcią lepszego wykorzystaniem potencjału precyzyjnego rolnictwa, co ma przyczynić się także do ochrony środowiska. Udostępniony sygnał umożliwia pracę z dokładnością od 2 do 3 cm.

- W przyszłości dostarczymy Sapos w ramach usług cyfrowych świadczonych w interesie ogólnym w Badenii-Wirtembergii dla wszystkich, w dowolnym celu, dla nieograniczonej liczby użytkowników o wysokiej wydajności, niezawodności i bezpłatnie - powiedział Peter Hauk, minister ds. obszarów wiejskich i ochrony konsumentów.

Będzie jednak pobierana opłata rejestracyjna w wysokości 150 euro za jedno urządzenie korzystające z sygnału.

Ogólnokrajowa usługa pozycjonowania satelitarnego Sapos umożliwia precyzyjne korzystanie z systemów nawigacji satelitarnej GPS, GLONASS i Galileo. Dodatkowo od kilku lat w Niemczech działają transgraniczne stacje referencyjne rozmieszczone w odstępach od 30 do 70 km, sygnał jaki emitują jest używany także w budownictwie, jednak do tej pory koszt sygnału dla użytkownika był zbyt drogi. Z tego powodu dilerzy maszyn rolniczych instalowali stacje RTK w swoich oddziałach, aby zaoferować swoim klientom dodatkowy sygnał korekcyjny.