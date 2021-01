Niemcy: zmiana lidera w statystykach sprzedaży ciągników w 2020

W Niemczech pomimo panującej pandemii w ub. roku sprzedało się o prawie 13 proc. więcej ciągników niż w 2019. Ilość rejestracji zamknęła się liczbą 31180, a na pozycji lidera po kilku latach nastąpiła zmiana.

Pierwsze miejsce w 2020 roku zajął Fendt z 6818 sprzedanymi ciągnikami. Zwiększył tym samym swój udział rynkowy do 21,9 proc. – więcej o 1103 egzemplarze i o dwa punkty w porównaniu z 2019 r.

Na drugą lokatę, po kilku latach dominacji, spadł John Deere rejestrując 5530 maszyn, co stanowi 17,7 proc. rynku (- 3,9 proc.). Ciekawe jest to, że amerykańska marka nie tylko straciła pierwsze miejsce, ale zanotowała także sporą, bo wynoszącą 1288 sztuk stratę do Fendta.

Kto się jeszcze liczy poza dwoma „dominatorami”?

Roszada ta nie zmienia jednak faktu, że powyższe dwie marki niezmiennie „rządzą i dzielą” na rynku nowych ciągników u naszego sąsiada zza Odry. Na trzeciej pozycji bowiem z dużo niższą liczbą (2645, 8,5 proc.) rejestracji znalazł się kolejny zawodnik w odcieniach zieleni, czyli Deutz-Fahr.

W pierwszej „10” najpopularniejszych marek w Niemczech znalazły się jeszcze kolejno: Case IH / Steyr, Kubota, New Holland, Claas, Massey Ferguson, Valtra i Iseki – dziewięć pierwszych sprzedało ponad tysiąc traktorów, a dziesiąte Iseki rozpoczyna grupę z dużo niższą sprzedażą.

Na zakończenie napiszmy, że niemieccy farmerzy w swoich wyborach są "constans", wybierając praktycznie rok w rok 15 tych samych firm. A wśród nich znajdują się także marki ciągników, które w naszym kraju są bardzo rzadko lub w ogóle nie wybierane. Są to japońskie Iseki, włoskie Carraro, Mercedes, austriacki Lindner czy też Same, Lamborghini i Hürlimann.

Poniżej najlepiej sprzedające się marki ciągników w Niemczech w 2020 roku.

01. Fendt – 6818

02. John Deere – 5530

03. Deutz-Fahr – 2645

04. Case IH / Steyr – 2238

05. Kubota – 2174

06. New Holland – 1994

07. Claas – 1988

08. Massey Ferguson – 1275

09. Valtra – 1009

10. Iseki – 643

11. SLH* – 566

12. Carraro – 317

13. Mercedes – 217

14. Lindner – 158

15. McCormick – 108

* - Same, Lamborghini, Hürlimann