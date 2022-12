W działalności wielu rolników przychodzi w końcu taki dzień, że decyduje się on na zakup nowego ciągnika. Oprócz oczywistych kwestii, które wówczas należy rozważyć, warto także skupić się na aspektach nieco mniej oczywistych, ale równie istotnych z punktu widzenia późniejszego użytkowania traktora.

Biorąc pod uwagę kupno nowego ciągnika przy dzisiejszych ich cenach decyzję inwestycyjną należy bardzo dobrze przemyśleć, nie ma tu bowiem miejsca na chybione wybory.

Emocje i pośpiech to źli doradcy

Zacznijmy od tego, że podchodząc do inwestycji w nowy ciągnik po pierwsze powinniśmy jasno sprecyzować wymagania, jakie traktor powinien spełniać w naszym gospodarstwie. Mowa w tym wypadku o jego przybliżonych parametrach technicznych, czy o wyposażeniu.

Zdarzyć się bowiem może, iż lokalny dealer zechce nam „wcisnąć” egzemplarz, który od dłuższego czasu zalega na placu, lub na którego sprzedaży wybitnie może zależeć handlowcowi, nawet gdy nie do końca spełnia on nasze oczekiwania. Wówczas szybkie zestawienie naszych potrzeb z tym, co dany ciągnik oferuje pozwoli nam świadomie odrzucić taką „okazję”.

Czym się kierować przy zakupie nowego ciągnika? fot. Tomasz Kuchta

Pamiętajmy także, iż chcąc naprawdę dobrze kupić nowy ciągnik, warto nasze plany zakomunikować odpowiednio wcześnie lokalnym dealerom, by w razie pojawienia się faktycznej, realnej promocji, rabatu, czy po prostu obniżki cenowej móc z niej natychmiastowo skorzystać.

Marka nie gra roli

Nawet jeśli jesteśmy zdecydowani na zakup ciągnika konkretnej firmy, to nie warto tych zamiarów zdradzać dealerowi już na samym początku, wszakże wówczas jego oferta będzie musiała być konkurencyjna nie tylko w obrębie jednej marki, ale także w porównaniu do marek konkurencyjnych.

Często spotykamy się z takim podejściem, gdzie choć rolnik sympatyzuje z ciągnikami danej barwy, to oferta na zakup konkurencyjnej maszyny jest na tyle intratna, iż te początkowe sympatie schodzą na dalszy plan, a do głosu dochodzi pragmatyzm.

Tak było chociażby u jednego z bohaterów naszego cyklu Maszyna Okiem Użytkownika, gdzie o ostatecznej decyzji zakupowej zadecydowała aktualna dostępność ciągnika na placu u dealera i jego odpowiadająca rolnikowi specyfikacja. A to wszystko przy atrakcyjnej na tle konkurencji ofercie.

Skuteczny dealer, to dobra sprzedaż w regionie

Podróżując po kraju zauważamy także, iż zainteresowanie danymi markami ciągników nie rozkłada się równomiernie na wszystkie regiony. W czasie niedawno trwających żniw kukurydzianych z zaciekawieniem zauważyłem kilka nowych ciągników tego samego producenta i modelu, gdzie dotychczas marka ta zdecydowanie nie wyróżniała się popularnością.

Czym się kierować przy zakupie nowego ciągnika? fot. Tomasz Kuchta

Rolnicy na pytanie, dlaczego wybrali akurat ten model odpowiadali zgodnie – iż mają w rejonie po prostu dużego dealera dysponującego dobrym serwisem i to wystarczyło, by sprzedaż zaczęła lawinowo rosnąć.

Jeśli jeszcze do tego dołożymy fakt, iż pierwszy, czy drugi sprzedany ciągnik będą pracować bezawaryjnie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przewidywać, że mamy już lokalnego króla sprzedaży. To samo dzieje się w drugą stronę – gdy dana marka sprzeda w danym regonie wadliwyy egzemplarz, nagle całe województwo o tym wie i minie naprawdę wiele lat, by to złe wrażenie udało się wymazać.

Finansowanie zyskuje na znaczeniu

W dobie rekordowo wysokich stóp procentowych przy wyborze ciągnika na znaczeniu zyskują opcje finansowania fabrycznego. To tym bardziej ważne, bo przy tak wysokich poziomach cenowych, nawet odrobinę lepsze oprocentowanie oznacza oszczędności idące w grube tysiące złotych.

Jeszcze niedawno niemal standardem w branży było finansowanie tzw. 0 procent, gdzie rolnik de facto nie ponosił dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem kredytowania. Dziś się to już mocno zmieniło na naszą rolniczą niekorzyść, jednak porównanie warunków finansowania powinno stać się elementem obowiązkowym przy ocenie kilku ofert.