Stoisko Kuboty na Agro Show, kilka osób przechadza się wśród maszyn zielonkowych i wokół prasy zwijającej. Nieco więcej zwiedzających patrzy na nowy ciągnik serii M6, ale najwięcej ludzi gromadzi się wokół małego podestu, na którym zaprezentowano produkt z pozoru niezwiązany z rolnictwem, czyli Fiata 126p.

W 1986 r. powstały dwa prototypy Polskiego Fiata 126p z silnikami diesla marki Kubota

Różnego typu silniki diesla próbowano zaaplikować nie tylko do malucha, ale także do FSO 125p i Poloneza

Jedyny ocalały egzemplarz prototypowego malucha z dieslem zaprezentowano na targach Agro Show 2022 na stoisku Kuboty

Polski oddział Kuboty wyremontował oryginalną jednostkę z Fiata 126p

Nie jest to byle jaki maluch, gdyż pod maską kryje się diesel o pojemności 800 cm3. Wśród zwiedzających było słychać ciekawe komentarze - że nie był takich, że ktoś takim jeździł, że to bez sensu. Inni mówili „po co oni to tam włożyli, przecież to nie oryginał”, jeszcze inni patrzyli na polski wóz z wyraźnym zdziwieniem na twarzy. Jedno jest pewne – zainteresowanie pojazdem przez wszystkie dni targów było ogromne.

Cały czas sentyment do małego fiata jest żywy i prawie każdy z zaglądających za barierkę miał z podobnymi pojazdami jakieś wspomnienia. Ale jaki to miało związek z maszynami rolniczymi? Otóż pod maską „maluszka” skrywał się silnik z napisem Kubota.

Oryginalny prototyp Polskiego Fiata 126p z silnikiem diesla

Okazuje się, że to prawdziwy prototyp, oryginał prosto z FSM, a właściwie z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej. To tam przez lata inżynierowie pracowali nad udoskonalaniem małego fiata.

Maluch z dieslem? Tak to oryginalny prototyp - jedyny zachowany i świeżo wyremontowany, fot. K.Pawłowski

Olej napędowy tankowałeś bez kartek

Wiele rzeczy nie weszło do seryjnej produkcji, jak Fiat 126p z przednim napędem zwany „ryjkiem”, trójkołowiec na bazie malucha nazwany Bosmal Trike, czy wersja dostawcza Fiata 126p o sympatycznym imieniu Bombel. Niektóre propozycje OBR SM znamy z ulic jak małego fiata cabrio, który trafił do małoseryjnej produkcji czy Syrenę 105B Bosto, czyli dostawczą wersję poczciwej „skarpety”. Modernizacji, prototypów, wersji, zmian opracowanych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych było znacznie więcej. Jednym z nich był zaprezentowany na stoisku Kuboty Fiat 126p z silnikiem diesla.

Koncepcja małego fiata wyposażonego w silnik wysokoprężny miała swoje uzasadnienie. Wówczas w Polsce brakowało etyliny, która była reglamentowana i w efekcie obywatele kupowali ją na tzw. kartki. Z takich przepisów zwolnieni byli właściciele aut z silnikiem diesla. Dlatego wówczas w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Przemysłu Motoryzacyjnego „Polmot” zajmującym się sprzedażą pojazdów importowanych głównymi bohaterami transakcji były wozy wyposażone w „ropniaki”. Wśród nich możemy wymienić takie cuda jak Fiat Uno, Toyota Corolla, Mazda 626, Opel Ascona czy Renault 9/11. Najtańszy wóz z silnikiem diesla oferowany przez Biuro Eksportu Wewnętrznego „Polmot”, Daihatsu Charade z litrowym silnikiem o mocy 36 KM, w 1986 r. kosztował 5 tys. dolarów.

Polskie fabryki też chciały wprowadzić samochody z silnikami wysokoprężnymi i sprzedawać je w Polsce w tzw. eksporcie wewnętrznym, czyli za dewizy. Niestety polski przemysł nie dysponował odpowiednim napędem. WSW Andoria od lat 70. pracowała nad jednostką do pojazdów dostawczych, ale ich opóźnienie można było liczyć w latach. Dlatego do Tarpana wmontowano motor wytwarzany na licencji Perkinsa, przeznaczony do ciągników Ursus MF 255. Nie był to najszczęśliwszy wybór, ale lepszy niż żaden. Na brak diesla szczególnie cierpiały Żuk, Nysa i później Honker.

Polonez i FSO 125p na olej napędowy

W związku z brakiem krajowych jednostek przemysł motoryzacyjny próbował zaaplikować do rodzimych wozów motory importowane. W 1986 r. powstało kilkaset FSO 125p z silnikiem 1,6l produkcji Volkswagena, które sprzedawano poprzez Biuro Eksportu Wewnętrznego „Polmot” za 4,5 tys. dolarów.

Pod maską inżynierowie z OBR SM zamontowali czterocylindrowy silnik Kuboty o oznaczeniu V800, fot. K.Pawłowski

Wcześniej powstało około 100 sztuk Polonezów z włoskimi dieslami firmy VM. Dwulitrowe silniki ze słonecznej Italii okazały się zbyt ciężkie dla Polonezów, poza tym warunki finansowe postawione przez Włochów nie odpowiadały polskiej stronie. Nie udała się także próba zaaplikowania do polskiego wozu silnika wysokoprężnego marki Isuzu.

Dość zaskakującym jest fakt, że również do Fiata 126p próbowano zamontować silniki diesla. Wybór padł na motory firmy Kubota, na co dzień pracujące w małych traktorkach. FSM w Niemczech zakupiło silniki trzy i czterocylindrowe o pojemności odpowiednio 650 cm3 oraz 800 cm3. Do dalszych prac przeznaczono większy motor typu V800.

Wyprodukowano dwa prototypy Fiata 126p Diesel

W 1986 r. w OBR SM wykonano dwa prototypy, które oficjalnie pokazano na październikowej wystawie „Polska motoryzacja”. Na tej samej imprezie, zorganizowanej na Stadionie X-lecia, po raz pierwszy zaprezentowano także samochód Wars 1.3S – prototyp kompaktowego auta z FSO.

Maluch z silnikiem typu V800 ze stajni japońskiej Kuboty pracował bardziej równo i kulturalnie niż w fiatowski motor w standardowym wydaniu "kaszlaka".

Silnik posiadał moc 24 KM, stopień sprężania wynosił 23:1, był chłodzony cieczą i mógł się pochwalić 47 Nm momentu obrotowego. Aby jednostka rodem z Japonii pasowała do polskiej skrzyni biegów wykonano specjalną flanszę. Zaś we wnęce na silnik po lewej stronie zamontowano chłodnicę, a obok niej zbiornik wyrównawczy wykonany z pojemnika na utrwalacz do kserokopiarki.

Kubota nie chciała kapusty

Niestety w niedługim czasie kurs jena poszedł w górę i sprawa zakupu silników od Japończyków stała się mało opłacalna. Przedstawiciele polskiego oddziału firmy Kubota dowiadywali się u kolegów w Niemczech o kulisy negocjacji w sprawie zakupu silników. Podobno, gdy okazało się, że polskiej strony nie stać na zakup jednostek napędowych za gotówkę, zaproponowano wymianę na płody rolne, głównie kapustę. Japończycy nie zgodzili się na taki układ.

Część kolekcji

Projekt malucha szybko upadł, a prototypowe egzemplarze rozeszły się między pracownikami FSM. W taki sposób ocalały egzemplarz trafił do poprzednich właścicieli, którzy Fiata 126p z dieslem otrzymali od wujka pracującego w fabryce. Samochód na pewno jeździł jeszcze w 2004 r. Obecni właściciele kupili samochód na Dolnym Śląsku. Maluch wrastał już za stodołą, zaparkowany w trawie i błocie, co niestety mocno odbiło się na stanie jego blacharki.

W tej chwili prototypowy maluch stanowi część kolekcji 126Collection. Po zakupie został wyremontowany i na Agro Show 2022 był pokazywany szerszej publiczności dopiero po raz drugi.

Cegiełkę do odbudowy unikatowego pojazdu dołożył także polski oddział marki Kubota, którzy zajął się remontem silnika. Pracownicy Kuboty z wielką przyjemnością podjęli się zadania, gdyż sami są miłośnikami starych polskich sprzętów.

Na stoisku Kuboty gwiazdą był poczciwy

Podobne, choć już mocno zmodernizowane silniki nadal są używane w małych maszynach komunalnych japońskiej marki. Specjaliści z Kuboty po rozebraniu napędu stwierdzili, że motor zachował się w dobrym stanie i nawet bez remontu mógłby być odpalony oraz używany.

Polski oddział Kuboty od kilku lat próbował odnaleźć Polskiego Fiata z silnikiem Kuboty, bowiem pojazd ten idealnie pokazuje, że historia japońskiej marki w Polsce to nie tylko XXI wiek, ale także lata wcześniejsze, a sama marka ma ciekawą historię.