Nietuzinkowa uprawa cebuli w żuławskim gospodarstwie Agro-Malz cz.1

Pan Piotr wraz z 3 innymi zaprzyjaźnionymi gospodarstwami z regionu planuje stworzyć grupę producencką, która będzie dostarczać cebulę do dużych marketów. fot. AK 9 zdjęć

Hodowla cebuli na Żuławach to temat niszowy. Przyjmuje się, że mady są zbyt ciężkie do jej uprawy. Pan Piotr postanowił spróbować i zaczął od obsadzenia 2,5 ha ziemi. W tym roku do zebrania będzie plon z 30 ha.

Gospodarstwo liczy 280 ha i główne uprawy stanowią pszenica, rzepak (ok. 60 ha) oraz pszenżyto i 7 ha słonecznika wysianego "na próbę". Hodowla cebuli, oprócz zysku z plonu, daje korzyści w zmianowaniu. Jej uprawa daje dobry płodozmian pod pszenicę. Ciągniki w gospodarstwie Agro-Malz Główne ciężkie prace wykonują ciągniki Fendt 936 i 828 Vario. W czasie gdy 936 Vario głównie uprawia i wykonuje ciężkie orki, 828 międzyczasie przygotowuje ziemię, chyba, że jest zaczepiony z siewnikiem. Wówczas 936 uprawia a 828 podąża za nim siejąc. Niezawodne ciągniki Fendt 936 i 828 Vario. fot AK Z kolei główne prace przy siewie, kopaniu i zbiorach cebuli wykonuje John Deere 6930. Wykorzystywany jest również do wykonywania zabiegów chemicznych i nawożenia. Głębosz Spider Moro Artari Wcześniej w gospodarstwie pana Piotra stosowany był typowy agregat bezorkowy. Jednak pracował on dość opornie, pozostawiając zbyt mały efekt napowietrzenia gleby. Zastąpił go głębosz Spider Moro Artari. Włoska maszyna służy głównie do uprawy po rzepaku i cebuli. Maszyna bardzo dobrze sprawdza z 300-konnym ciągnikiem Fendt, który zaczepiony z 4-metrowym agregatem przy 9 łapach bardzo dobrze sobie radzi. Głębosz Spider Moro Artari zastąpił tradycyjny agregat. fot. AK W parku maszynowym Agro-Malz, znalazła się jeszcze jedna maszyna włoskiego producenta. Jest to Warior - 6-skibowy obracalny pług. To jedyne takie narzędzie używane w tym regionie. Stosowany jest głównie do orki na 25-30 cm i jak podkreśla pan Piotr - świetnie się sprawdza. Unikat w regionie. Pług Raptor waży prawie 3 t. fot AK Kombajn Grimme SE- 15060 Do zbioru w tym kombajnie używana jest specjalna przystawka do cebuli. Taśmy są ustawiane tak by w jak największym stopniu wyeliminować obicia, zarówno przy zbiorze jak i przy załadunku cebuli. Kombajn SE 150-60 jest przystosowany do prac na dużych plantacjach. fot. AK Odbiór z pola obywa się poprzez załadowanie cebuli na kosz przyjęciowy na dwa sorty. Cebula jest sortowana i czyszczona i jest transportowana przez dwa taśmociągi duo. Następnie jest pryzmowana na kanały wentylujące. − Ponieważ nastawialiśmy się na bardzo dobrą jakość zbiorów, naszą najważniejszą inwestycją przez ostatnie 2 lata była przechowalnia. Całkowita jej pojemność to 1300 t. W ubiegłym sezonie przechowalnia wypełniona była 800 t cebuli zebranej z 20 ha. Wynik był słabszy ze względu na suszę, jednak w tym roku niższego plonu niż 50 t/ha nie zakładamy. Powierzchnia uprawy to teraz 30 ha – mówi Piotr Malz, właściciel gospodarstwa. Gospodarstwo wciąż się rozwija i w planach pana Piotra oprócz inwestycji w linię do pakowania towaru jest m.in. postawienie drugiej hali magazynowej oraz wymiana opryskiwacza na większy, o pojemności 5-6 tys l.

