Firma Agrihandler z Torunia znana jest głównie jako wyłączny diler ciągników i ładowarek angielskiego producenta JCB. Ponadto można ją uznać jako prekursora we wprowadzaniu do Polski robotów rolniczych firm Naio i AgBot. W ofercie ma jednak wiele innych ciekawych marek sprzętu rolniczego.

Na ostatniej wystawie Agro Show w Bednarach firma Agrihandler po raz pierwszy w Polsce zaprezentowała szerokiej publiczności ciągnik autonomiczny AgBot 5.115 T2, ale o nim już pisaliśmy.

Lyckegard, Novag oraz Sumo wkraczają na polski rynek

Oprócz wspomnianego AgBota, w tym roku w Bednarach na stoisku Agrihandler można było zobaczyć bardzo ciekawe konstrukcyjnie maszyny szwedzkiej marki Lyckegard, francuskiej Novag czy angielskiej Sumo. Jak przekazali przedstawiciele toruńskiego dystrybutora w tym roku wspomniani producenci wkraczają do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju.

Jak ważne to wydarzenie dla firmy Agrihandler, niech świadczy fakt, że na wystawę Agro Show zostali zaproszeni przedstawiciele wyżej wymienionych producentów ze Szwecji, Anglii oraz Francji. Na stoisku widzieliśmy także współwłaściciela włoskiej firmy Alpego, również znajdującej się w ofercie toruńskiej firmy.

Maszyny głównie do upraw uproszczonych

Firma Lyckegard oferuje m.in. uniwersalne urządzenie Cameleon, które dzięki wymienialnym modułom pozwala zastąpić kilka maszyn. Cameleon może uprawiać, optymalnie siać i nawozić, wykonywać uprawę międzyrzędową i pielić chwasty. A wszystko to z dużą dokładnością, dzięki zamontowanej kamerze. Dzięki systemowi Lyckegard Cameleon można wydatnie ograniczyć stosowanie środków chemicznych w uprawach.

Z kolei firma Novag produkuje bardzo ciekawy siewnik do „uprawy zerowej” T-Force Plus 650 francuskiej firmy Novag, który tworzy bruzdy w kształcie odwróconej litery „T”. Unikalny system odwróconej litery „T” o nazwie T-Slot Plus jest ulepszonym systemem technologii Cross Lot wywodzącej się z Nowej Zelandii.

I na koniec marka Sumo z Wielkiej Brytanii. Sumo to producent innowacyjnych maszyn rolniczych służących do sytemu uprawy konserwującej, czyli uprawy z wykorzystaniem mulczowania. Uprawa ta ma na celu ochronę gleby przed degradacją (erozja) przy zachowanie jej produktywności oraz żyzności.