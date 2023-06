Zobacz galerię

Kupując ciągnik lub inną maszynę rolniczą zazwyczaj rozglądamy się za sprzętem typowym, znanym mechanikom, podobnym do tych, które użytkują sąsiedzi. Ale właściwie dlaczego nie próbować się wyróżnić czymś unikalnym i nietypowym? Miłośnikiem niebanalnych maszyn jest Sebastian Zaremba, który tym razem pochwalił się Farmerowi ciągnikiem marki Same.

Nietuzinkowe i zawsze w dobrym stanie sprzęty używane przez Sebastiana Zarembę gościły już na łamach Farmera. Dwa lata temu pokazaliśmy Masseya Fergusona 2725 Electronic z lat 80., który wyróżniał się przede wszystkim pięknym designem, typowym dla sprzętu z lat 80. Inną maszyną opisywaną na Farmer.pl z palety sprzętu Sebastiana Zaremby był kombajn New Holland TC 59 Bizon.

Same Leopard z lat 80.

Tym razem bohaterem naszej wycieczki do Woli Skarbkowej koło Brześcia Kujawskiego był włoski traktor Same Leopard 85 z 1982 r., który na liczniku ma już ponad 13 tys. mtg, ale jest jeszcze w świetnym stanie. Rolnik używa go do przejazdów ze sprzętem nawadniającym czy opryskiwaczem.

Rolnik potrzebował ciągnika z wąskimi oponami do przejazdów z opryskiwaczem i deszczownią, fot. K.Pawłowski

- Ciągnik jest praktycznie nie do zajechania, wszystko jest w nim sprawne, wszystko chodzi. Kupiłem go dla siebie, ze względu na wąskie koła. Potrzebowałem ciągnik do deszczowni, opryskiwacza, można powiedzieć do przejazdów ochronno-nawozowych. Innych zadań ten ciągnik u mnie nie ma. Chłodzony powietrzem silnik nie ma problemów z tymi zadaniami - powiedział nam Sebastian Zaremba, rolnik z Woli Skarbkowej w woj. kujawsko-pomorskim.

Firma Same nie jest zbytnio popularna w Polsce, choć nadal produkuje się traktory tej marki i są one dostępne na wielu rynkach Europy Zachodniej. Dziś Same to część koncernu SDF, do którego oprócz wspomnianej włoskiej firmy należą także m. in. Deutz-Fahr, Hürlimann i Lamborghini. W Polsce grupa SDF zdecydowała, że marką wiodącą będzie Deutz-Fahr, a Same jeśli docierają nad Wisłę to częściej jako import prywatny.

Krótka historia marki Same

Firma Same (Societa Anonima Motori Endotermici) powstała w 1942 r. w Treviglio, założona przez braci Cassani, którzy od 1927 r. budowali już ciągniki pod nazwą Cassani. Na początku firma produkowała silniki, a potem całe traktory na rynek wewnętrzny. Z biegiem lat oferta, jak i rynki zbytu, powiększały się.

W przypadku kabiny, maski i innych elementów nadwozia to jeszcze mamy do czynienia z oryginalnym lakierem, fot. K.Pawłowski

To właśnie Same wprowadziło pierwsze ciągniki z napędem na 4 koła, byli także prekursorem wprowadzania skrzyń CVT do mniejszych ciągników. W innym artykule opisujemy karierę modelu Ariete na Kubie.

Włoska marka radziła sobie naprawdę dobrze, najpierw wykupując na początku lat 70. rolniczy dział Lamborghini, a pod koniec tej samej dekady również szwajcarską firmę Hürlimann Traktoren. Od tego momentu koncern nazwano Gruppo SLH (SAME - Lamborghini - Hürlimann). W 1995 r. Gruppo SLH przejęło dział maszyn rolniczych koncernu Klöckner-Humboldt-Deutz, dając początek grupie SAME Deutz-Fahr, dziś skróconej do SDF.

Z Holandii do Polski

Same Sebastiana Zaremby przybył do Polski z Holandii. W Niderlandach ciągniki nie muszą być rejestrowane, więc Polska stała się pierwszym krajem rejestracji ciągnika z Włoch. Leopard 85 produkowano od 1978 do 1982 roku, opisywany egzemplarz pochodzi z ostatniego okresu produkcji. Designersko pojazd nawiązuje do innych maszyn włoskiej marki wprowadzanych na rynek od połowy lat 70.

Same Leopard 85, fot. K.Pawłowski

Maszyna posiada silnik o mocy 82 KM, czterocylindrowy (Same 1054P) chłodzony jest powietrzem i ma on 4,2 l pojemności skokowej oraz jest konstrukcją własną Same. Ciągnik dysponuje 12 biegami do przodu i 3 do tyłu. W podstawowej wersji występuje z napędem na jedną oś, ale w opcji był także system 4x4. Z tyłu występuje WOM o prędkościach 540/1000 oraz TUZ o udźwigu 4,2 t.

We wnętrzu jest w miarę przytulnie, wszystkie przyciski i wajchy są dobrze dostępne. Ciągnik doposażono w pneumatyczny fotel Grammera, raczej z nowszych czasów niż sam traktor. Fajnym elementem jest tabliczka z prędkościami i obrotami na poszczególnych przełożeniach, a także termostat regulujący temperaturę ogrzewania w środku maszyny.

Tabliczka jako ciekawy element deski rozdzielczej, fot. K.Pawłowski

Ciągnik jest u rolnika z kujawsko-pomorskiego od kilku sezonów. Na samym początku należało pomalować ramę i podwozie, które miało pewne odpryski i wyglądało nieelegancko.

Maszyna w ogóle się nie psuje, więc trudno powiedzieć jak jest dostępem części. Z rozeznania wygląda na to, że większych problemów nie ma. Z elementami eksploatacyjnymi też jest nieźle, właściciel kupuje tylko produkty oryginalne z palety grupy SDF i są w ciągłej sprzedaży.

Same Leopard 85, fot. K.Pawłowski

W międzyczasie należało wymienić jedną z bocznych lamp. Rolnik wybrał opcję zakupu oryginalnego elementu, co kosztowało kilkaset złotych. Co wydaje się najważniejsze, to fakt, że w ogóle taki element był jeszcze dostępny, co nie zawsze przy tak starych konstrukcjach jest oczywiste.

Pewnej interwencji wymagało wnętrze, gdzie nowy właściciel wykonał tapicerkę dla fotela i obicia w środku. Zamontowano także nowoczesne radio.

Reszta ciągnika (maski, kabina, błotniki) posiada jeszcze oryginalny lakier, który trzyma się naprawdę dobrze. Więcej informacji w materiale filmowym.