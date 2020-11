Niewielkie spadki na rynku nowych ciągników w październiku

Ubiegły miesiąc przyniósł nieznaczne osłabienie w rejestracjach nowych ciągników. Spadki nie są jednak na tyle duże aby móc mówić o załamaniu sprzedaży.

Dane, które co miesiąc zbiera Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych odnośnie rejestracji nowych ciągników na podstawie bazy CEPiK pokazują, że w październiku br. zarejestrowano 769 szt. nowych ciągników.

Jest to najniższy wynik od kwietnia br. ale również liczba mniejsza o 69 szt. niż w październiku rok wcześniej, kiedy notowaliśmy 838 nowych rejestracje.

Od stycznia do końca października zarejestrowano 8316 szt. nowych ciągników w porównaniu do 7090 szt. w analogicznym okresie przed rokiem. Oznacza to, że nadal notowany jest wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

Taka liczba zarejestrowanych ciągników oznacza wzrost o 17,3 proc. W danych widać jednak wyraźnie spadek dynamiki wzrostu gdyż jeszcze miesiąc wcześniej kształtował się on na poziomie 20,7 proc.

Niezmiennie natomiast po dziesięciu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1548 rejestracjami, co daje tej marce 18,6 proc. udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 327 szt. Na drugim miejscu utrzymuje się marka John Deere z 1082 rejestracjami nowych ciągników. Wynik ten jest gorszy niż przed rokiem o 102 szt. i obecnie John Deere posiada 13 proc. udziałów rynkowych.

Na trzeciej pozycji w rankingu najpopularniejszych modeli znajduje się Kubota z 987 sprzedanymi sztukami. To daje 11,9 proc. udziałów rynkowych i wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku o 167 szt. Na czwartym miejscu znajduje się natomiast marka Deutz-Fahr z 808 rejestracjami i udziałami na poziomie 9,7 proc. Deutz-Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 178 szt.

Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 663 szt. i 8 proc. udziałów rynkowych.

Rozpatrując kwestię liderów w poszczególnych kategoriach mocy od początku roku, Kubota prowadzi w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych trzech przedziałach mocy od 51 do 140 KM liderem pozostaje New Holland. Z kolei w kategorii 141-200 KM nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Przed miesiącem New Holland dominował w tej kategorii, obecnie jest to John Deere, który jest również liderem w najwyższej kategorii powyżej 200 KM.

Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze modele ciągników licząc od stycznia br. króluje Zetor z traktorem CL 80 Major który osiągnął 228 rejestracji. Kolejne modele to John Deere 6120M z ilością 194 szt. Deutz-Fahr 5110 G z ilością 180 szt. zajmuje trzecie miejsce.

Na czwartym miejscu znajduje się model marki John Deere 6155M z ilością 161 szt. Piątkę zamyka New Holland z modelem TD5.85 – 149 szt.