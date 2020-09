Niewielkie spadki sprzedaży nowych ciągników w sierpniu

Po raz pierwszy od dłuższego czasu ubiegły miesiąc przyniósł spadki w rejestracjach nowych ciągników.

Comiesięczne raporty, które zbiera Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych pokazały, że w ubiegłym miesiącu nastąpił nieznaczny spadek rejestracji nowych ciągników w odniesieniu do lipca br.

W omawianym okresie zarejestrowano bowiem 816 szt. nowych ciągników w stosunku do 1095 w lipcu br. Jest to jednak wynik lepszy o 113 szt. niż w sierpniu 2019 roku, kiedy to zarejestrowano 703 szt. nowych ciągników.

Patrząc na wyniki od początku roku to nadal obecny rok jest lepszy w porównaniu do zeszłego. Od stycznia do końca sierpnia zarejestrowano 6674 szt. nowych ciągników w porównaniu do 5502 szt. w analogicznym okresie przed rokiem. Oznacza to wzrost o 1172 szt., czyli 21,3 proc.

Na czele stawki po ośmiu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1305 rejestracjami co daje 19,6 proc. udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 318 szt., kiedy to odnotowano 987 rejestracje

(wzrost o 32,2 proc.).

Na drugie miejsce po długiej przerwie powraca marka John Deere z 790 rejestracjami nowych ciągników. To co prawda wynik gorszy niż przed rokiem o 80 szt., ale pozwolił on na osiągniecie 11,8 proc. udziałów rynkowych.

Trzecie miejsce w rankingu zajęła Kubota z 771 rejestracjami co daje tej marce 11,6 proc. udziałów rynkowych. Kubota notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 149 szt. (+24 proc.).

Na czwartym miejscu, jak przed miesiącem, znajduje się marka Deutz-Fahr z 660 rejestracjami i udziałami na poziomie 9,9 proc. Deutz-Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 197 szt., czyli 42,5 proc.

Piątkę, tak jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 552 szt. i 8,3 proc. udziałów rynkowych.

Jeśli jednak wzięlibyśmy pod uwagę markę Belarus, której sprzedaż bazuje na ciągnikach nowych z zagranicy, wówczas okazuje się, że zajmuje ona 4 miejsce z 753 sprzedanymi sztukami nowych traktorów.

W ramach podsumowania warto spojrzeć na najchętniej kupowane w ostatnich ośmiu miesiącach br. ciągniki. Najpopularniejszym modelem jest Zetor Major CL 80 (podobnie jak przed miesiącem), który osiągnął 195 rejestracji.

Kolejne modele to John Deere 6120M z ilością 158 szt. oraz Deutz-Fahr 5110 G z ilością 141 szt. zajmujący trzecie miejsce. Na czwartym miejscu mamy reprezentanta marki New Holland – model TD5.85 z ilością 118 szt., a piątkę zamyka Kubota z modelem L2501 – 105 szt.