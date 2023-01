Firma JCB wprowadziła nowy model ładowarki: 514-40. Ta ładowarka teleskopowa jest mała, zwrotna i oszczędna... Ale czy 1400 kg udźwigu i 4 m podnoszenia wystarczą do gospodarstwa?

JCB 514-40 - ładowarka czy raczej miniładowarka? Raczej pasuje to pierwsze określenie, bo konstrukcja jest typowa dla ładowarek teleskopowych, czyli m.in. sztywna rama i brak przegubu skrętnego. Ale jak już wspomniano we wstępie, maszyna jest bardzo kompaktowa: ok. 1,8 m wysokości i 1,56 m szerokości oraz 2,9 m długości. To jak określili przedstawiciele producenta: "najmniejsze opakowanie w historii".

Takie gabaryty będą dla wielu niewątpliwym plusem, bo wjazd np. do starszych budynków inwentarskich przez 2-metrowej wysokości drzwi nie powinien stanowić problemu. Niewielka długość i szerokość oznaczają także bardzo dobrą zwrotność maszyny.

W ciasnych przestrzeniach JCB 514-40 powinna sprawdzić się idealnie, fot.JCB

Jednocześnie producent podkreśla, że mimo zmniejszenia gabarytów maszyny (do tej pory najmniejszym modelem był JCB 516-40), zwiększono przestrzeń dla operatora, czyli mówiąc wprost: jest więcej miejsca w kabinie. O ile? Aż o 20 proc. w stosunku do modelu 516-40. Jednocześnie ma być ona o 20 cm szersza niż u konkurencji.

Ładowarkę zasila motor o mocy 25 KM, a hydrostatyczna przekładnia pozwala poruszać się z prędkością do 15 km/h. Zatem jest to maszyna bardziej "placowa", dojazdy "na kołach" w dalszy teren nie będą jej atutem.

Bardzo dobrą widoczność gwarantuje niemal pełne przeszklenie i standardowa konstrukcja z wysięgnikiem zamontowanym z tyłu i poprowadzonym z prawej strony kabiny, choć oczywiście można się spodziewać, że nie będzie ona aż tak dobra jak w przypadku typowych miniładowarek.

JCB 540-14 - wnętrze kabiny, fot.JCB

Co do parametrów pracy... tutaj jest zdecydowanie bliżej do ładowaczy czołowych montowanych na ciągnikach: 1400 kg udźwigu i 4 m wysokości podnoszenia. Cóż - coś kosztem czegoś. Od maszyny o tak małych gabarytach i masie własnej na poziomie 2700 kg trudno czegoś więcej wymagać.

Czy według was taka maszyna to dobre rozwiązanie do pracy w gospodarstwie, ew. w jakim typie gospodarstwa? Oczywiście jest jeszcze kwestia ceny... Na tę chwilę jeszcze jej nie poznaliśmy.