Jedną z ciekawszych nowości firmy Claas na sezon 2023 jest seria kosiarek Disco 1010 Trend / Comfort - najszerszych maszyn doczepianych bez wysięgników teleskopowych na rynku.

W zeszłym roku wraz z prezentacją modelu Disco 4400 Contour firma Claas wprowadziła na rynek unikalny mechanizm składania wektorowego. Teraz wykorzystano go również w nowej kosiarce Disco 1010. Przy największej szerokości roboczej na rynku, wynoszącej niemal 10 metrów, umożliwia ona bezpieczną pracę i transport z użyciem ciągników w klasie 150 KM.

Topowy model Disco 1010 w wariancie Comfort jest dostępny z takimi bajerami jak układ hydrauliczny Load Sensing, obsługa systemu Isobus z terminalem Cemis 700 oraz seryjnym podnoszeniem pojedynczych zespołów.

Prawie 10 metrów szerokości roboczej

Kosiarki Disco 8500, 9200 i 1010 zostały zaprojektowane jako kosiarki wielkopowierzchniowe bez kondycjonerów i mają łączyć wysoką jakość cięcia z maksymalną efektywnością pracy.

Duża szerokość robocza wynosząca od 9,70 do 9,90 m oraz zapotrzebowanie na moc ciągnika 150 KM oznaczają mniejszą liczbę przejazdów i możliwość zastosowania lekkich ciągników czterocylindrowych. A co za tym idzie nowy sprzęt Claasa pozwala uzyskać spore oszczędności w pracy.

Według producenta pozytywny wpływ na koszty ma również zmniejszona liczba obrotów napędu belki tnącej Max Cut, która może pracować z prędkością WOM wynoszącą 850 obr/min, co pozwala zaoszczędzić dodatkowo do 20 proc. oleju napędowego.

Dalszych optymalizacji można dokonywać podczas eksploatacji z ciągnikami Claas Arion i Axion z przekładnią bezstopniową Cmatic poprzez samouczący się, interaktywny system wspomagania operatora i optymalizacji procesów Cemos dla ciągników.

Więcej zmian w Disco 1010

Rama główna z solidną podstawą środkową została przeprojektowana - przekładnię główną lekko przesunięto do tyłu, a przekładnie kątowe zostały ustawione pod kątem 2° względem belek tnących, co gwarantuje prostoliniowe wejście mocy wałków przegubowych, które redukują poziom hałasu i zużycie sprzętu. Ukośne płytki cięgieł dolnych ułatwiają mocowanie poprzez prowadnicę haków zaczepowych/cięgieł dolnych. Kombinacja kosiarek standardowo jest wyposażona w oznaczone kolorami, antypoślizgowe złącza wtykowe Kennfixx.

W kosiarce Disco 1010 w każdej belce tnącej pracuje dziewięć przeciwbieżnych dysków tnących, w Disco 9300 osiem, a w Disco 8500 siedem. Jednolity rozstaw dysków zapewnia równomierny obszar cięcia. Tłoczona z jednego kawałka profilu stalowego wanna o falistym kształcie i grubości 5 mm w połączeniu z płozami ślizgowymi daje odprowadzający zanieczyszczenia efekt tunelu.

Standardowo w kosiarce dostępny jest moduł zabezpieczający Safety Link, który poprzez zdefiniowane miejsce pękania chroni każdy dysk tnący i w razie kontaktu z ciałem obcym oddziela go od układu napędowego. Dzięki śrubie osiowej dysk tnący nie odrywa się wówczas i nie zostaje wyrzucony z maszyny.

Transport zgodny z prawem

Dzięki składaniu wektorowemu, nawet z imponującą szerokością roboczą Disco 1010, można bezpiecznie, a przede wszystkim zgodnie z przepisami, poruszać się po drogach i wąskich ścieżkach na polu.

Mimo szerokiego zestawu, można go złożyć w taki sposób by transport był bezpieczny, fot. mat. prasowe

Do transportu wysięgniki są najpierw przesuwane hydraulicznie do pozycji transportowej w taki sam sposób, jak w innych modelach serii Contour. Następnie poprzez siłownik połączony z hydraulicznym zabezpieczeniem najazdowym Non-Stop odchylają się one nieco do tyłu i są automatycznie blokowane przez układ hydrauliczny. Dzięki podwójnie skośnemu położeniu kombinacja kosiarek nie przekracza wysokości transportowej 4,0 m.

Kolorowe nożyki

Dzięki szeroko rozkładanym fartuchom ochronnym możliwy jest dostęp do belek tnących. Podobnie jak w innych kosiarkach dyskowych Claasa, również w nowych maszynach wielkopowierzchniowych Disco pokrywy i nożyki obracających się w lewo dysków tnących są pomalowane na czerwono. Pozwala to na natychmiastowe przyporządkowanie zapasowych nożyków do odpowiednich dysków koszących.