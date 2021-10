Nowa brona mulczowa Unia Buzzard

Już w październiku w ofercie firmy Unia pojawi się nowa brona mulczowa Buzzard, którą na razie będzie można zamówić w dwóch szerokościach -7,5 oraz 9 m.

Nową bronę mulczową, inaczej zwaną zgrzebłem, firma Unia zaprezentowała podczas pokazów maszyn dedykowanych do rolnictwa ekologicznego. To nie przypadek, gdyż jest to jedna z częściej wykorzystywanych maszyn w rolnictwie ekologicznym. Jednak wzrost popularności tego typu maszyny zawdzięczają swojej przydatności również w innych systemach uprawy roli. W ostatnich czasach brony mulczowe cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem rolników stosujące uproszczone systemy uprawy roli.

Do różnych systemów uprawy

Jej zadaniem jest bardzo płytka uprawa na głębokość nie większą niż 3 cm. W przypadku ścierniska zastosowanie brony Buzzard powoduje równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych, delikatne pokrycie ich glebą oraz pobudzenie nasion chwastów do szybkiego skiełkowania. Natomiast zastosowanie brony mulczowej po wschodach chwastów pozwala na ich efektywne zwalczanie. Producent zapewnia, że stosowanie zgrzebła przyczynia się również do zmniejszenia populacji ślimaków, myszy i nornic.

Główną częścią zgrzebła są sprężyste palce o wymiarach 16 na 700 mm umieszczone w 5 rzędach.

Co ważne kąt pracy zębów można regulować za pomocą hydrauliki, co pozwala dopasować ustawienia do warunków panujących na polu, m.in. w zależności od ilości resztek pożniwnych. Dwa ostatnie rzędy palców można jeszcze indywidualnie regulować – może to poprawić przepływ masy w sytuacji, gdy jest jej wyjątkowo dużo. Dzięki tym rozwiązaniom brona mulczowa Buzzard ma zapewniać wydajną pracę w każdych warunkach, nawet na ścierniskach kukurydzianych.

7,5 lub 9 m szerokości

Na razie do produkcji trafią brony o dwóch szerokościach roboczych, ale z czasem oferta będzie poszerzona o mniejsze, ale też większe szerokości robocze.

Według producenta do pracy z broną Buzzard o szerokości roboczej 9 metrów potrzebny jest ciągnik o mocy około 180 KM, a najbardziej efektywna praca odbywa się przy prędkości wynoszącej około 15 km/h. Z pewnością praca z tak dużą szerokością, przy takiej prędkości i niewielkiej głębokości gwarantuje bardzo dużą wydajność przy i niewielkie zużycie paliwa – teoretyczna wydajność przy wspomnianej prędkości to 13,5 ha/h.

Brona opcjonalnie może być doposażona w przedni wał nożowy z amortyzacją gumową – taki egzemplarz brał udział w pokazie. Ma on za zadanie wstępnie rozdrobnić resztki pożniwne lub inną materię organiczną znajdującą się na polu. Konfiguracja z wałem nożowym zastosowana na ściernisku kukurydzianym pozwala wspomóc zwalczanie omacnicy prosowianki. Zgniatając i łamiąc większość ścierni niszczy się miejsca zimowania larw.

Zamiast wału nożowego można zastosować przednie talerze rozcinające o średnicy 400 milimetrów. Zamontowane są na łożyskach bezobsługowych zawieszonych na elastycznej sprężynie. Specjalnie wyprofilowana powierzchnia kroi powoduje podnoszenie gleby, która następnie jest mieszana z resztkami pożniwnymi.

Innym wyposażeniem opcjonalnym może być hydraulicznie regulowana włóka łopatowa posiadająca płytki o szerokości 150 mm, taka szerokość zapewnia właściwe kruszenie i niwelowanie terenu jednocześnie nie obciąża nadmiernie poszczególnych sprężyn. Istnieje możliwość montowania płytek włóki z talerzami rozcinajacymi. Pozwala to wykorzystać maszynę do uprawy ściernisk jak i wiosennego przygotowania gleby. Pięć rzędów palców intensywnie napowietrza i nadaje odpowiednią strukturę przyśpieszając proces ocieplania gleby