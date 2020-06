Nowa generacja sygnału RTK od Case IH

RTK to sygnał korekcyjny, który umożliwia wyznaczanie pozycji z dokładnością do pojedynczych centymetrów. Nową generację sygnału RTK+ zaoferowała marka Case IH. Czym się on wyróżnia?

Oprócz sygnału RTK+ producent przygotował aplikację AFS RTK+, która pozwala m.in. na nawigację z Google Maps, a także ograniczanie obszaru oraz czasu pracy maszyny. W razie przekroczenia obszaru lub czasu pracy użytkownik zostanie o tym poinformowany za pomocą powiadomienia.

Sygnał RTK

Technologia RTK dokonuje pomiarów poszczególnych punktów za pomocą systemów nawigacji satelitarnej jak np. GPS, Glonass, czy dostępny niebawem Galileo. Każda stacja jest dokładnie mierzona zgodnie z europejskim przestrzennym układem odniesienie ETRS89. Sygnał ten gwarantuje dokładność na poziomie pojedynczych centymetrów.

RTK+

Pod nazwą RTK+ kryje się nazwa sieci zbudowanej przez CNH Industrial. Bazuje ona na stacjach referencyjnych dealerów marki. Zdaniem producenta pozwala ona na wykonywanie zabiegów polowych z najwyższą precyzją, a do takich należy zaliczyć chociażby wszelkie prace w uprawach rzędowych.

Nowa generacja

Sygnał RTK+ jest kompatybilny z większością sprzętu stosowanego do nawigacji w rolnictwie, co pozwala na stosowanie rozwiązania w szerokiej grupie klientów nie tylko korzystających z maszyn Case IH.

Wszystkie stacje bazowe w sieci lokalnej RTK są połączone z centralnym serwerem własnościowym Case IH. Serwer dokonuje obliczeń z zakresu danych korekcyjnych dla faktycznego miejsca pracy maszyny. Korekcja jest następnie dostarczana przez sieci GSM za pośrednictwem wielu możliwych formatów, po to aby zapewnić wysoką kompatybilność z każdym urządzeniem.

W praktyce oznacza to pełną precyzję sygnału RTK+, niezależnie od odległości do następnej stacji bazowej. Daje to olbrzymie możliwości zarządzania logistyką prac w gospodarstwie.

​Aplikacja AFS RTK+

Producent zaoferował również dla swoich użytkowników aplikację mobilną, która umożliwia przeglądanie stanu stacji referencyjnych i urządzeń w trybie na żywo na telefonie. Dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia aktywnych maszyn lub stacji referencyjnych z poziomu smartfonu.

Aplikacja posiada również możliwość ograniczenia obszaru pracy maszyny. Jeśli maszyna przekroczy wyznaczone przez użytkownika granice, wówczas aplikacja poinformuje nas o tym. Istnieje także funkcja ograniczenia czasu pracy, która z kolei poinformuje użytkownika, gdy maszyna zostanie uruchomiona poza wskazanymi godzinami.