Nowa gra - Professional Farmer: Cattle and Crops

Fani gier o tematyce rolniczej będą zachwyceni, gdyż 15 października miała miejsce premiera gry Professional Farmer: Cattle and Crops. Jest to zatem kolejna pozycja obok Farming Simulatora, w której gracz ma za zadanie prowadzić swoje własne, wirtualne gospodarstwo.

Tym, co wyróżnia grę Professional Farmer: Cattle and Crops jest daleko idący realizm i odwzorowanie codziennych obowiązków rolnika. Na obecną chwilę gra dostępna jest jedynie w wersji na komputery osobiste.

Nowość na rynku

Przez ostatnie dwa lata gra oferowana była jedynie w ramach wczesnego dostępu, a więc dla graczy, którzy zdecydowali się za nią zapłacić, pomimo iż nie była jeszcze ukończona. Co do zasady, w ten sposób pozyskane środki pozwalają na ukończenie gry, a graczom umożliwiają dostęp do niej przed oficjalną premierą.

Od 15 października gra jest już w oficjalnej sprzedaży dla wszystkich zainteresowanych.

Realizm ponad wszystko

Zdaniem twórców gry, to właśnie realizm jest jedną z tych wartości, które są najważniejsze dla graczy w tego typu symulatorach. Realizm ten dotyczy chociażby pieczołowicie odwzorowanych maszyn, ich dźwięku, rozbudowanego systemu fizyki, wzrostu roślin w oparciu m.in. o skalę BBCH, warunki pogodowe, poziom nawożenia, jakość gleby, wilgotność, czy nasłonecznienie.

Dzięki dopracowanym detalom gracz może się poczuć, jak gdyby sam siedział na fotelu operatora fot. mat. prasowe

Tak daleko idące odwzorowanie detali ma być znakiem rozpoznawczym gry Professional Farmer: Cattle and Crops.

Różne scenariusze gry

Na samym początku swojej przygody, gracze będą mieli okazję przejść przez tryb tzw. samouczka, w którym zapoznają się z funkcjami i specyfiką gry. W następnej kolejności twórcy przygotowali aż 5 scenariuszy do wyboru, lub grę w trybie „free game”.

Jak sama nazwa gry wskazuje, możliwe jest zarówno prowadzenie gospodarstwa nastawionego na produkcję roślinną, jak i zwierzęcą. Co więcej, fabuła gry umożliwia także zatrudnianie pracowników, którym następnie możemy powierzyć część obowiązków, a następnie kontrolować ich wykonywanie.

Szeroki wachlarz maszyn

Gra już na obecnym etapie umożliwia wybór maszyn wielu znanych producentów m.in.: Claas, Deutz-Fahr, Joskin, Dammann, Lemken, Kockerling, Rauch, Hawe, czy chociażby Mercedes-Benz.

Co więcej, twórcy gry postanowili również wspierać społeczność moderską, dzięki której użytkownicy będą mogli tworzyć i udostępniać innym własne mapy oraz maszyny rolnicze.

Gra dostępna jest w języku polskim, a jej promocyjna cena na oficjalnej stronie internetowej wynosi obecnie niespełna 24 euro.

A czy Wy gracie w jakieś gry o tematyce rolniczej? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!