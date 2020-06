Nowa jakość prasowania - New Holland Big Baler 1290 High Density

Na rynku pras wielkogabarytowych pojawił się nowy gracz. Może pracować z większą prędkością, wydajniej zbierać materiał roślinny oraz robić cięższe baloty niż jej poprzedniczki. A oprócz tych wszystkich zalet ma jeszcze jedną – jest po prostu piękna. Mowa o prasie New Holland Big Baler 1290 High Density. Spójrzmy więc przez szkło lupy na innowacyjne rozwiązania, które w niej zastosowano.

Pierwsze egzemplarze nowej prasy zjechały z taśmy fabryki w Zedelgem w Belgi w lutym tego roku. Ale oczywiście prace konstrukcyjne i testy maszyny trwały już od wielu lat. Tym razem cały proces był dłuższy i bardziej skomplikowany, ponieważ wszystkie elementy prasy zostały zaprojektowane od nowa. Inżynierowie od zera zaprojektowali konstrukcję ramy głównej maszyny, przeniesienie napędów, hydraulikę systemu wiązania, a nawet dość futurystyczne i przyciągające wzrok osłony boczne, które wpisują się w najnowszą stylistykę firmy New Holland. Prasa pozwala na uzyskanie bel prostopadłościennych o wymiarze 120 cm szerokości, 90 cm wysokości oraz długości regulowanej płynnie w zakresie od 100 do 300 cm.

Nowa konstrukcja firmy New Holland dzięki zastosowanym rozwiązaniom zdobyła uznanie jury konkursu Machine of The Year 2020. Członkowie tego gremium, dziennikarze europejskich magazynów zajmujących się tematyką techniki rolniczej przyznali bowiem nowej prasie tytuł „Maszyny roku 2020” w kategorii maszyn do zbioru. Głównym powodem było zastosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych, które sprawiają, że praca nową maszyną jest wydajna. Te rozwiązania sprawiają także, że prasa ma większy stopień zgniotu, co z kolei przekłada się na zmniejszenie pracy i czasu potrzebnego na zbiór i transport bel.

Lata doświadczeń

Nowa prasa New Holland Big Baler 1290 High Density została zaprojektowana zupełnie od nowa. Jednak myliłby się ten, kto sądzi, że jest to pierwsza prasa wielkogabarytowa z logo New Holland, bowiem firma ta może pochwalić się już ponad 30-letnim doświadczeniem w budowie pras wielkogabarytowych. Pierwsze modele maszyn tego typu pojawiły się w ofercie firmy w roku 1987. Od tego czasu zostało wyprodukowanych ponad 20 tys. pras wielkogabarytowych. Można więc śmiało napisać, że nowy model prasy to kwintesencja kunsztu inżynierów firmy New Holland. Nie zapomnieli oni także o dobrym wyglądzie wizualnym maszyny – jej kształt po prostu przyciąga wzrok. Jak podaje producent, do pracy z prasą potrzebny jest ciągnik, który generuje 230 KM mocy na WOM przy jego prędkości wynoszącej 1000 obr./min. Pusta prasa waży 14,6 t i ma długość prawie 9 m przy zamkniętej pochylni bel. Ramę maszyny zaprojektowano z myślą o pracy z cięższymi belami. Ciekawostką jest fakt, że rama główna została pomalowana na żółto, aby można było szybciej kontrolować zarówno jej stan, jak i stan podzespołów na niej zamontowanych. Kolejna innowacja to budowa belki zaczepowej – nie wchodzi ona w skład ramy głównej, umożliwia to dowolną regulację wysokości zaczepu, co pozwala na dopasowanie do każdego rodzaju ciągnika i szybką naprawę w przypadku jego ewentualnego uszkodzenia.

Płynny rozruch

Moc z ciągnika poprzez wałek WOM jest przekazywana do przekładni Smart

Shift. Posiada ona dwa biegi. W pierwszym etapie pracy przekładnia pracuje na pierwszym biegu i żaden z jej podzespołów (oprócz koła zamachowego) nie jest wprawiany w ruch. Po osiągnięciu przez WOM prędkości obrotowej 850 obr./min automatyka przekładni „wrzuca” drugi bieg i uruchamia poszczególne elementy prasy. Automatycznie zwiększa się również prędkość obrotowa koła zamachowego do 1440 obr./min. Cały proces rozruchu łącznie ze zmianą biegu odbywa się bez udziału operatora, dzięki czemu możliwe jest płynne uruchamianie prasy bez niepotrzebnych szarpnięć i przeciążania ciągnika. Przekładnia została zamontowana na górnej belce ramy, dzięki czemu resztki roślinne z prasowanego materiału nie gromadzą się wokół jej obudowy, co sprzyja zwiększeniu trwałości przekładni. Koło zamachowe jest wyposażone w hamulec, który zatrzymuje je z pełnej prędkości do zera w zaledwie 8 s. Ramiona koła zamachowego są tak wyprofilowane, że działają jak wentylator, co zapewnia przepływ powietrza wokół przekładni i jej dodatkowe chłodzenie.

Optymalny przepływ masy

Podczas konstruowania prasy Big Baler inżynierowie z firmy New Holland zadbali, aby zbierana masa podczas każdego etapu płynnie przepływała przez poszczególne podzespoły maszyny. Nowe rozwiązania zastosowano już w podbieraczu palcowym, konstruktorzy dołożyli piątą belkę z palcami sprężystymi, dzięki czemu podbieracz może pracować z dużą efektywnością także przy większych prędkościach roboczych. Sam podbieracz ma 2,35 m szerokości, dzięki czemu radzi sobie ze zbiorem słomy z szerokich pokosów pozostawionych przez duże kombajny. Prosto z podbieracza zbierana masa trafia na rotor, który „przepuszcza” ją przez belkę nożową. Jest ona wyposażona w 29 noży tnących, każdy z nich posiada indywidualne sprężynowe zabezpieczenie przed przeciążeniem. Teoretyczna, minimalna długość cięcia zbieranego materiału wynosi zaledwie 3,9 cm. Po pocięciu zbierany materiał przechodzi do komory wstępnego zagęszczania, gdzie jest „przetrzymywany” do czasu uzyskania zakładanego stopnia zgniotu.

Większe zagęszczenie beli

Tłok, który zagęszcza zbierany materiał w komorze prasowania, ma skok wynoszący 75 cm i pracuje z częstotliwością 49 suwów/min. Jego siła nacisku została zwiększona o 58 proc. w stosunku do poprzednich modeli prasy, co pozwala na formowanie bel o zagęszczeniu aż

o 22 proc. większym, niż to było do tej pory możliwe. W tłoku są zamontowane czujniki, które podczas pracy na bieżąco sprawdzają, jaki jest stan nacisku zbieranego materiału. Dzięki takiemu rozwiązaniu komputer prasy może podpowiadać operatorowi, jak prowadzić prasę względem pokosu, by uzyskać równomierne wypełnienie komory zbieranym materiałem. Czujniki pozwalają także na ustawienie, w jakim stopniu ma być zagęszczony materiał w balocie. Komora prasowania w prasie High Density ma ponad 4 m długości i jest jedną z najdłuższych na rynku. Aby utrzymać duże zagęszczenie beli, prasa została wyposażona w dodatkowy pierścień utrzymujący zgniot. Jest on umieszczony wokół komory prasowania. Z góry balot jest dociskany poprzez trzy siłowniki, a z boków poprzez dwa siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania. Otwierają one i zamykają ściany komory z dużą precyzją, co pozwala na utrzymanie dużego zagęszczenia balotu.

Węzeł w pętelkę

Aby utrzymać zagęszczony materiał w ryzach, po sprasowaniu balot wiązany jest przy użyciu 6 sznurków. New Holland zastosował do wiązania technologię podwójnego wiązania, wtedy jeden z węzłów jest związany na tzw. pętelkę, co zwiększa jego wytrzymałość. W tej technologii nie występują również ścinki sznurka, dzięki czemu nie ma zanieczyszczenia środowiska odpadami tworzyw sztucznych. Aparaty wiążące są oczyszczane przez trzy wentylatory napędzane elektrycznie. Ich awarie są sygnalizowane zarówno na monitorze komputera sterującego, jak i poprzez tzw. lizaki. Skrzynia na sznurek ma pojemność 36 szpul XL, co pozwala wg wyliczeń producenta na związanie prawie 1500 balotów.

Maszyna dla profesjonalistów

Pierwsze pokazy polowe nowej prasy New Holland w Polsce odbędą się prawdopodobnie w tym roku. Ale już teraz można w Internecie zobaczyć relacje z pokazów, które odbyły się w różnych częściach świata. Duża część pokazów odbywała się w firmach usługowych i dużych gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Uczestnicy tych pokazów podkreślali, że prasa pozwala formować bele o żądanej długości i wadze dochodzącej do 500 kg w przypadku słomy. Ma to – jak podkreślali uczestnicy pokazów – duże znaczenie, jeśli chodzi o transport. Pozwala to bowiem załadować więcej słomy czy siana (przy takiej samej objętości) na jeden środek transportu, a także ograniczyć czas pracy ładowarki potrzebnej do załadunku.

Pozytywne komentarze zbiera także układ jezdny prasy. Każda z osi jest amortyzowana niezależnie przy użyciu zawieszenia hydraulicznego, a dzięki takiemu rozwiązaniu prasa może poruszać się z prędkością wynoszącą 60 km/h. Osie są rozstawione szeroko, a do tego tylna jest skrętna. To pozwala na ciasne nawroty pomiędzy pokosami bez ryzyka uszkodzenia podłoża, po którym porusza się prasa. Prasę można zamówić na kołach o rozmiarze 600/50R22.5 lub 600/55R26.5, które wywierają niski nacisk na glebę. Rolnicy, którzy mieli możliwość przetestowania nowej prasy, podkreślają, że będzie ona ustanawiać nowe standardy w tego rodzaju maszynach.

Podbieracz

Aby prasa mogła osiągać jak największe wydajności, została wyposażona w nowy podbieracz MaxiSweep. Ma on szerokość 2,35 m, co pozwala na zbieranie słomy z szerokich pokosów. Dzięki wąskiej belce zaczepowej operator ma na niego dobrą widoczność, a sam podbieracz, by zwiększyć komfort operatora, został pomalowany farbą nieodbijającą światła. W celu zwiększenia wydajności pobierania materiału, inżynierowie dodali piąty rząd palców zbierających. Osłony pomiędzy palcami zostały wykonane z tworzywa sztucznego. Podbieracz jest również wyposażony w wytrzymałe koła podporowe, które radzą sobie w każdych warunkach.

Rotor

Aby maksymalnie zagęścić zbierany materiał, koniecznie trzeba go dobrze pociąć. Za to odpowiada system CropCutter. Jest on wyposażony w 29 indywidualnie zabezpieczonych noży docinających ze sprężynowymi zabezpieczeniami przeciwprzeciążeniowymi. Na każdy nóż przypadają dwa palce rotora podającego. Taki system pozwala na uzyskanie rozdrobnienia zbieranego materiału na poziomie 3,9 cm długości. Wsuwanie, wysuwanie i uruchamianie belki nożowej odbywają się hydraulicznie.

Nowa przekładnia

W prasie High Density inżynierowie zastosowali innowacyjną, dwubiegową przekładnię Smart Shift. Wszystko po to, aby uruchamianie prasy było płynne. Po osiągnieciu przez WOM ciągnika 850 obr./min funkcja EasyStart uruchamia prasę i przy dalszym zwiększaniu obrotów automatycznie wrzuca drugi bieg. Powoduje to płynne przyspieszenie koła zamachowego do maksymalnej prędkości 1440 obr./min. Koło zamachowe jest znacząco cięższe niż w modelach Big Baler Plus. Ponadto ma o 16 proc. większą średnicę (1080 mm). Wielkość koła zamachowego nie jest jednak najważniejsza. Liczy się przede wszystkim wykorzystanie generowanej energii. Duża prędkość zwielokrotniona przez większy rozmiar dostarcza o 230 proc. więcej energii w porównaniu z modelami Big Baler Plus.

Wiązanie bel

Na potrzeby prasy został opracowany nowy system wiązania nazwany Loop Master. Do jego budowy wykorzystano podwójny układ supłaczy, jeden z węzłów jest wiązany w pętelkę, która jest o 37 proc. bardziej wytrzymała niż standardowy węzeł. Takie rozwiązanie eliminuje również powstawanie ścinków sznurka, które do tej pory trafiały do zbieranego materiału lub na powierzchnię pola. Dzięki temu udało się zmniejszyć poziom zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi podczas zbiorów, co ma wpływ nie tylko na środowisko, lecz także na jakość paszy.

Wysoki stopień zgniotu

Dzięki szeregowi innowacji nowa prasa wielkogabarytowa New Holland formuje bele o zagęszczeniu większym aż o 22 proc. w stosunku do poprzedniego modelu. Inżynierom udało się to osiągnąć dzięki długiemu posuwowi tłoka wynoszącemu prawie 75 cm. Jego nacisk jest natomiast o prawie 60 proc. większy niż w poprzednich modelach pras. Maszyna jest także wyposażona w komorę wstępnego zgniotu. W komorze prasowania zastosowano dodatkowy pierścień utrzymujący zgniot, a sama komora jest najdłuższa na rynku – jej długość wynosi 4,05 m.

Automatyzacja

W tłoku zagęszczającym zbierany materiał zostały umieszczone czujniki, które na bieżąco sprawdzają nacisk materiału na tłok i informują operatora o tym, jak prowadzić prasę względem pokosu, by bela była formowana równomiernie. Prasa może być wyposażona w system sterowania prędkością ciągnika podczas zbioru, tak aby zapewnić maksymalny poziom wydajności. Można również ustawić ilość warstw, z jakich ma się składać każda z bel zbieranego materiału.